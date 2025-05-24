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幻藍小熊單曲入圍金曲獎！　成員全嗨翻：沒想到有機會

記者蔡琛儀／台北報導

人氣女團幻藍小熊結束15天海外宣傳載譽返台，她們拜「乾爹」于傳勇及「乾媽」金智湖入圍本屆金曲單曲製作人之賜，讓首支韓文單曲〈COCOCO〉一舉叩關金曲獎，團長XXIN表示：「比自己入圍還開心！小時候覺得金曲獎離我們很遙遠，沒想到竟然有機會進入這個音樂殿堂！這也勉勵我們要繼續努力，希望下一次入圍名單有我們的名字！」團員更放話要邊跳〈COCOCO〉邊走金曲紅毯大道。

▲▼幻藍小熊《ACT LIKE THAT》亞洲巡迴宣傳台北最終站暨簽票會。（圖／天空娛樂提供）

▲▼幻藍小熊今天現身信義區。（圖／天空娛樂提供）

▲▼幻藍小熊《ACT LIKE THAT》亞洲巡迴宣傳台北最終站暨簽票會。（圖／天空娛樂提供）

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今（24日）幻藍小熊在信義區香堤大道廣場封街舉辦韓文迷你專輯最終站宣傳，並為下個月底6月29日的「GENBLUE兒童新樂園演唱會-K-POP狂歡音樂祭 女團之夜」辦簽票造勢，為了慰勞幻藍小熊在海外密集宣傳15天得飲控吃沙拉的辛勞，天空娛樂執行長于傳勇特別下達「解禁令」短暫解放三天，更趁著在端午節前夕應景送上高熱量的「粽子」讓她們大快朵頤。

提及先前赴海外宣傳最辛苦及難忘的地方，采甄直覺反應笑說：「我們有吃蟲！」原來拍團綜時每個人都跑到泰國夜市挑戰吃炸昆蟲，所有成員更嚇到避著眼睛不太敢吃，唯有采甄吞了好多隻，「其實很像餅乾，脆脆的，不難吃。」許媛媛則說，「感覺像吃豆子，補充蛋白質！」至於忙內NICO透露自己有密集恐懼症，看到滿滿的蟲就起雞皮疙瘩，結果下一秒馬上打翻整包蟲子，讓她當場嚇到尖叫。

▲▼幻藍小熊《ACT LIKE THAT》亞洲巡迴宣傳台北最終站暨簽票會。（圖／天空娛樂提供）

▲幻藍小熊入圍金曲獎，獲得了一座大型金曲獎座道具。（圖／天空娛樂提供）

采甄也開玩笑說這次旅程中竟發生不可思議的靈異事件，「我們房間的房卡會一直消失，我的室友NICO也很困惑，直到退房前一刻都沒被找到！」NICO則吐嘲說：「每次不知道為什麼只要跟采甄住同一間，她都會把房卡用不見！」毓則在旁補充：「有一次在飯店的時候，半夜有人來敲門，打開才發現是他們走錯房間！不過當下我跟媛媛真的嚇壞了！」

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