陸官方辦藝人稅務課「范丞丞名字被提」！　名單曝光衝上熱搜

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸近年來不時傳出藝人逃稅風波，近日，國家廣播電視總局舉辦了「2025年青年演員與經紀人培訓班」共有34名演員與23名經紀人參與，此次特別增加了稅法課程，邀請執業律師講解稅務合規操作與風險應對。此外，課程還新增粉絲管理、輿情應對與心理疏導等內容，想提升演藝人員的專業素養與法律意識。

▲中國官方舉辦了演藝人員培訓課程。（圖／翻攝自微博）

此次培訓班參加的知名學員有白宇、范丞丞、陳都靈、春夏、井柏然、朱亞文、楊超越等，其中，「范丞丞等34名演員參加稅法培訓」衝上微博熱搜，引發熱烈討論，部分陸媒也特地將范丞丞的名字作為重點，讓不少人聯想到他姊姊范冰冰，曾於2018年深陷稅務事件，還因此形象大傷，至今都未能回到主流市場。

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▲范丞丞名字被提及，被猜測與范冰冰有關。（圖／翻攝自范丞丞、范冰冰微博）

對此次稅法課程的重點安排，輿論反應呈現兩極化。一方面，不少網友支持官方此類舉措，認為演藝行業收入高，稅務意識必須加強，另一方面，也有聲音質疑培訓的實際效果，認為真正需要參訓的藝人未必到場。據陸媒報導，自2018年范冰冰稅務事件後，中國影視行業進一步加強稅務監管，累計補繳稅款超百億元。