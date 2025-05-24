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不止世壯運奪金！蕭煌奇挑戰「3000公尺視障泳將」　李㼈看完感動哭了

記者蕭采薇／台北報導

資深演員李㼈首度跨足製片，與導演安景鴻聯手打造真人真事改編電影《突破：3000米的泳氣》。殺青宴上，導演安景鴻說，無論人脈或資源，李㼈總是一句「我來想辦法」挺到底。李㼈也表示，看完毛片，「我真的哭了，不是因為預算超支，而是深受感動。」

▲李㼈首度跨足製片，電影《突破：3000米的泳氣》殺青宴。（圖／翻攝自Facebook／《突破：3000米的泳氣》）

▲李㼈首度跨足製片，為電影《突破：3000米的泳氣》出錢出力。（圖／翻攝自官方臉書）

《突破：3000米的泳氣》也請到剛在世壯運奪金的「金曲歌王」蕭煌奇，獻出個人大銀幕處女作。本片不但取材自視障游泳選手的真實故事，連劇中原型人物演員都親自上陣，真實演繹自己的故事，全片展現奮鬥與堅持的力量。

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李㼈不僅擔任製片，更邀請親生女兒李紫嫣參與演出，她不僅演出吃重，更在泳池中多次拍攝不喊苦。李㼈自爆拍攝時「一度罵哭女兒」，事後還反省到每天回家主動傳訊道歉。李紫嫣則溫柔回應：「爸爸真的很愛我，只是太想把電影做好。」父女間深情令人動容。

▲蕭煌奇於世壯運柔道出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭煌奇剛在世壯運柔道奪冠。（圖／記者林敬旻攝）

《突破：3000米的泳氣》全片取景橫跨台北、新北、台中、南投、嘉義五地，故事靈感來自一群視障游泳選手的真實經歷，不只故事取材感人，連演員都來真的，劇中包括「小紫」、「卓教練」、「小熊教練」等原型人物親自上陣演自己。

▲李㼈首度跨足製片，電影《突破：3000米的泳氣》殺青宴。（圖／翻攝自Facebook／《突破：3000米的泳氣》）

▲《突破：3000米的泳氣》靈感來自一群視障游泳選手的真實經歷。（圖／翻攝自官方臉書）

金曲歌王蕭煌奇也參與，雖然因舊傷復發無法出席晚宴，仍透過劇組傳達祝福。片方透露，未來將推出「口述影像版本」，讓更多視障觀眾「聽得見」電影，實踐包容精神。目前《突破：3000米的泳氣》進入後製階段，預計10月初上映。目前已開放包場，據悉已有超過30場搶先預訂，為團隊注入一劑強心針。

 

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世壯運, 蕭煌奇, 李㼈

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