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黃宣自爆「全裸在小島騎腳踏車」　阿爆登非洲開唱成台灣第一人！

記者蔡琛儀／台北報導

歌手黃宣與阿爆昨（24日）出席時尚品牌活動，以度假感滿分的義式穿搭現身。談到最瘋狂的旅遊經歷，黃宣說以前曾光溜溜在島上騎腳踏車，「那是個沒有任何交通工具的小島，只能騎腳踏車或馬，我們每天都光著身體在街上遊蕩，超級原始！」但又補充其實有穿內褲，否則可能會被抓走。

▲▼黃宣、阿爆。（圖／GUCCI TAIWAN提供）

▲黃宣、阿爆。（圖／GUCCI TAIWAN提供）

阿爆下週則要去非洲史瓦帝尼參加音樂節演出，也是50年來首位台灣歌手在當地開唱，他興奮表示：「我超期待，也很好奇那邊的野生動物和文化。」

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黃宣和阿爆身為金曲常客，談及本屆入圍名單，阿爆大讚：「今年新人很強，原住民新星也有很多人入圍，真的蠻酷的！」黃宣私心支持準歌王好友呂士軒，也特別提到已逝的方大同，「我覺得這對每一個人來說都是非常感動的一件事，因為他留給我們作品就是已經是永恆，金曲獎很難去定義他對我們大家的影響，我自己都受到他很多作品影響。」

此外，近日頻傳車禍傷亡新聞，阿爆和黃宣也特別乎意大眾要注意交通安全，阿爆說：「戴耳機的時候不要開太大聲，也不要用降噪，要聽到外面的聲音。」黃宣澤表示：「走路、開車、騎車都要注意，尤其是紅燈左轉，真的要很小心。」

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