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陳芳語太狂「一天拍7支MV」　崩潰：腦袋要打結

記者蔡琛儀／台北報導

陳芳語今（23日）迎來31歲生日，並推出新歌〈我討厭你的味道〉，當作送給自己的生日禮物，雖然她生日當天有工作行程，但完全沒有抱怨，反而笑說：「最好的安排就是工作安排！」至於生日願望？她表示自己每年願望都很簡單，今年更特別希望「煩惱遠離我」。

▲▼陳芳語〈我討厭你的味道〉。（圖／陶山音樂提供）

▲陳芳語今天歡慶31歲生日。（圖／陶山音樂提供）

〈我討厭你的味道〉展現出她最自然、率真的一面，談到對感情中的傲嬌，陳芳語說：「傲嬌，我覺得是一種保護也是撒嬌，要看當下的情況跟感受來決定！」她也形容〈我討厭你的味道〉這首歌就像「火鍋」一樣，豐富、多變、有各種各樣的味道，「就像愛情一樣，很豐富。」

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她還透露，〈我討厭你的味道〉這首新歌的MV，是在「史上最瘋狂」的一天拍攝完成，因為除了這支MV，當天還一口氣拍完專輯內另外七首新歌的MV，讓她直呼腦袋快打結。她也預計將在今年底推出新專輯。

▲▼陳芳語〈我討厭你的味道〉。（圖／陶山音樂提供）

▲陳芳語推出新歌〈我討厭你的味道〉。（圖／陶山音樂提供）

相當喜歡毛小孩的陳芳語，在家中飼養了多種動物。她笑說：「每一隻都好可愛，也都有自己的味道，我都有好好照顧牠們，仔細幫牠們打掃整理，所以牠們每一隻都香香的！」對氣味相當敏感的她也透露，自己最討厭的味道就是「潮濕」，因為總讓人有種心情不好的、充滿負面的感覺。

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POV：當妳忘記自己已經改團名了 #雨琦 #idle

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