許允樂自認「最可愛女友」　曝交往李玉璽相處模式：足夠安心自在

記者蔡宜芳／綜合報導

許允樂和張兆志離婚1年後，於年初證實和小6歲的李玉璽交往中。她22日在社群分享自己的戀愛觀，同時也透露出和李玉璽的相處模式，引網友直說「真的是最可愛女友」。

▲許允樂和李玉璽在年初認愛。（圖／翻攝自Instagram／byleway、mr.lucy___）

許允樂認為，愛不僅是付出，也要懂得留一些給自己，讓自己在感情中保持平衡。她透露，兩人相處時既有獨立的空間，也不乏「黏踢踢」的甜蜜時刻，例如她有時會提醒男友「待會記得要來接我哦」，或是直接告訴對方「五分鐘！樓下接你！」。

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▲許允樂和李玉璽日前將牽手合照切半放閃。（圖／翻攝自Instagram／byleway、mr.lucy___）

許允樂坦言，自己非常喜歡工作，努力追求事業，但也常期待下班後的時光，「剛剛好的情緒價值，在我身邊足夠安心自在。儘管我不會什麼都配合，但很有意願去理解。」她也透露道，即使自己偶爾因生理期或身體不適感到委屈，只要吃飽就能恢復快樂，不太容易情緒失控，「結論：我應該是個可愛的女朋（吧。」分享了和李玉璽的相處模式。

▲許允樂透露和李玉璽的相處模式。（圖／翻攝自Instagram／byleway）