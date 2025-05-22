家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　揭Andy親改綁帳號：我沒拿過收益

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTube頻道「眾量級CROWD」情侶檔Andy、家寧在分手後撕破臉，開打官司。而家寧22日再度上傳名為「真相」的影片，指出註冊商標一事Andy明明就知情，頻道營利重新綁定也是對方協助的。

▲Andy和家寧隔空開戰。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

家寧在影片中表示，她和Andy在開始接商業合作案後，因為經驗不足，經常吃虧，所以在2017年上半年共同尋求親友的幫助，「在2018年8月14日，我媽媽創辦了群海娛樂股份有限公司，她邀請我們加入公司成為旗下藝人，當時我與Andy皆未實際出資。」

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▲家寧再度拍片反擊。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

至於商標的部分，家寧說，當時是自己和Andy一起討論要註冊的類別項目，並於2020年4月共同委託媽媽向經濟部智慧財產局註冊商標，「申請過程全程透明，甚至當時合作廠商都知情，所以對Andy影片中表示，對於註冊商標一事毫不知情，我也感到難以理解。」

▲家寧稱Andy知道商標註冊一事。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

另一方面，家寧也透露，Andy在2024年4月2日主動提出分手後，於4月10日協助她將頻道營利重新綁定在她的個人Google帳號，「過去眾量級頻道的盈利相關操作，包含收款帳號設定，都是由Andy一個人親手操作。」她也是當時才發現，原先營利綁定的帳號一直是男方的私人帳號，「而這段期間的頻道收益，我也從來都沒有實際取得過。」