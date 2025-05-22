快訊／家寧反擊了！　「Andy主動提議分手」

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級家Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年心血全沒了，女方一家四口遭檢警調查。其中，Andy今（22）日發文曬出裁定書，喊話「離真相又邁進一步」，並透露法院派會計師查家寧媽帳目，稍早家寧也在頻道上傳新片，公開近期爭議的真相，表示當初是Andy主動提議分手。

▲家寧拍片反擊Andy。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片一開始，談到眾量級頻道的創立過程，家寧表示頻道在2016年9月18日由她本人註冊，帳號名稱「0309」源自她的生日，且註冊後無法更改。家寧提到，頻道早期觀看人數少，她和Andy試過多種形式，直到情侶惡整系列才獲得關注後，頻道流量也逐漸穩定。隨著商業合作案增加，家寧坦言因她和Andy經驗不足常吃虧，最後在2017年上半年決定尋求家人協助。

▲家寧回顧頻道的創立過程。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

緊接著，家寧表示，2018年，媽媽成立群海娛樂股份有限公司，並邀請她與Andy加入成為旗下藝人，當時雙方皆未實際出資。至於商標註冊的爭議，她透露2020年註冊商標的過程全程透明，並由她與Andy共同討論類別項目，還提到「當時合作廠商都知情」，因此對於Andy影片中提及不知情的說法感到不解。

▲家寧解釋頻道初期營運過程。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

針對分手後Andy的公開言論，家寧透露，2024年4月2日由對方主動提議分手，並親口承諾「頻道給你、盈利給你、車子給你、其他東西都給你」，隨後雙方還共同更改頻道密碼及備援信箱至家寧的個人信箱。她提到，Andy還協助將頻道盈利綁定至她的Google帳號，這才讓她發現，自2016年頻道啟用盈利以來，收益一直綁定在Andy的私人Google Adsense帳號，而她從未實際取得過相關收益。

▲家寧回應有關頻道的商標問題。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

影片最後，家寧表示，針對Andy影片中的指控，她將在後續影片中進一步說明，並呼籲粉絲理性看待。事實上，Andy最近爆出不少負面新聞，就連分手家寧的原因也被拿出來討論，更傳出女方手上有許多男方不忠的證據。對此，家寧昨（21）日打破沉默首發聲，預告在今（22）日下午6點上傳新片，「真相！5月22日 我們秘月期POPOO見。」消息曝光後，掀起外界討論。

▲眾量級撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD）

【家寧影片內容】

親愛的粉絲朋友們大家好，我是家寧，針對近日網路上前合作夥伴Andy影片此內容，我感到極大的震驚與遺憾。當事實被扭曲，我必須站出來為真相說話，因為這不僅牽扯到我個人的聲譽與人格，還涉及到信賴我的朋友、粉絲，和因為此次事件無故被牽連的人。今天我要說明重量級頻道創歷始末，事件一、頻道的創歷，在2013年就學時期，我第一次接觸自媒體產業，之後便深深著迷。在畢業後，我選擇用影片來呈現對於創作的熱情與熱愛，在腦力激盪之下，我發想出眾量級頻道名稱，並於2016年9月18日，由我本人張家寧親自在YouTube註冊頻道眾量級，申辦帳號為0309，0309源自於我的生日，這個帳號名稱是無法事後做變更的。



事件二、初期發展與頻道營運過程，頻道最初有一段時間沒什麼人觀看，於是我們開始嘗試各種類型的創作，嘗試一段時間後，情侶惡整系列受到大量的關注與喜愛，隨著頻道流量逐漸穩定提升，我們陸續開始接商業合作案，當時因為經驗不足，在與廠商合作上常常吃虧，於是我們便在2017年上半年，共同決定尋求朋友與我家人的協助，在2018年8月14日，我媽媽創辦了群海娛樂股份有限公司，她邀請我們加入公司成為旗下藝人，當時我與Andy皆未實際出資。

事件三、關於商標的部分，眾量級這三個字的商標，當時是我與Andy一起討論要註冊的類別項目，並在2020年4月，我們共同委託我媽媽向經濟部智慧財產局，提出眾量級商標註冊申請，申請過程全程透明，甚至當時合作廠商都知情，所以對Andy影片中表示，對於註冊商標一事毫不知情，我也感到難以理解。

事件四、關於分手後Andy說的話與行為，2024年4月2日，由Andy主動提議分手，並親口對我說「分手後頻道給你、盈利給你、車子給你、其他東西都給你，因為我相信你會保護好眾量級。」當時我們一起更改，眾量級頻道的密碼，還把帳號的備援信箱改成我個人的信箱。2024年4月10日，Andy協助我將頻道盈利重新綁定在我張家寧個人的Google帳號，過去眾量級頻道的盈利相關操作，包含收款帳號設定，都是由Andy一個人親手操作，而經由這次過程我才發現，從2016年眾量級頻道開啟盈利以來，一直都是綁定在Andy私人的Google Adsense帳號之下，而這段期間的頻道收益，我也從來都沒有實際取得過，我想大家一定很好奇Andy為何會提議分手，還親口對我說「頻道給你、盈利給你、車子給你、其他東西都給你」，我們下集見。