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林逸欣結婚3年「圈外老公突消失社群」　遭傳婚變回應了！

記者蔡琛儀／台北報導

剛推出新單曲〈Evelyn〉的林逸欣今（22日）出席活動露面，剛迎接結婚3年「皮革婚」的她，一直鮮少在社群網站上放閃，圈外老公身影也很少出現，甚至一度被懷疑婚變。今林逸欣受訪澄清，跟老公每天都會見面、吃晚餐，但因為老公只是圈外人，不想在社群露臉，為了尊重老公，才會很少PO他的影像。

▲▼ 林逸欣出席《全台首座動物血液透析中心》 開幕記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 林逸欣澄清和老公感情依舊。（圖／記者黃克翔攝）

林逸欣笑說，從事科技業的老公非常低調，至今甚至還有同事不知道她的身份，坦言有一次她分享影片，老公身影僅閃過一秒，「結果有點眼歪嘴斜，被他同事看到截圖問說是不是他，就覺得很不好意思，所以我就基於尊重之下，他願意我再發。」

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林逸欣原本想舉辦婚禮，但之前因疫情多次延期，目前飯店訂金都還沒取回，計劃要找時間補辦。至於做人計畫，林逸欣坦言不急，「目前是還好，還是想要享受自由的感覺，如果有小孩的話，可能自由度沒那麼高！」未來也有打算先凍卵。

▲▼ 林逸欣出席《全台首座動物血液透析中心》 開幕記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 林逸欣透露自己還是有辦婚禮的計畫。（圖／記者黃克翔攝）

此外，她的愛貓「克里斯寶」一年多前因腎衰竭病逝，「當時重症醫療比較沒那麼發達，只能幫牠打皮下點滴。」但她自責打針技術不好，讓愛貓受了不少皮肉痛，餵藥又屢屢失敗，讓她很受挫又心疼寶貝，牠離世前2天，由於嘴巴黏膜不斷滴血，2天都無法進食，她也陪牠不吃不喝，最終愛貓在她懷裡離開。現在她還有3歲以及5歲的2隻橘貓相伴。

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【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

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