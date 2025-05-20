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《Heart Signal3》徐敏在「懷孕被甩」留遺書！　淚控男友斷聯：叫我去死

記者田暐瑋／綜合報導

曾參與《Heart Signal 3》的徐敏在（現改名為徐恩祐）日前公開懷孕消息，控男方搞出人命後卻消失，引發議論，然而因曝光男方姓名、合照等，遭到對方控告跟蹤罪。近日她突然在IG公開遺書，崩潰說：「精神上和身體上最辛苦的是誰呢？是懷著孩子卻獨自掙扎的人嗎？」

徐敏在17日在個人社交媒體上透露，在告知男友懷孕消息後，對方便拒絕聯繫，痛批男友缺乏基本的道德責任感。她寫道：「如果你還有一點點良心，請聯繫我。我每天都因為身體不適和心理壓力感到崩潰，但為了孩子我努力撐下去。」同時附上了胎兒的超音波照片，表示這是她堅持下去的唯一動力。

▲徐敏在懷孕後被男友斷聯。（圖／翻攝自徐敏在IG）

▲徐敏在懷孕後被男友斷聯。（圖／翻攝自徐敏在IG）

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在貼文中，徐敏在點名男友A先生，嘲諷對方在學校和職場過得一如往常，「我每天都在祈禱自己不要做出極端的選擇，而你卻可以輕鬆地過著自己的生活。你是在等時間沖淡一切，還是希望我先離開這個世界？」接著更公開遺書，但將內容打碼遮住，悲憤控訴：「精神上和身體上最辛苦的是誰呢？是懷著孩子卻獨自掙扎的人嗎？還是躲起來花了數千萬韓元聘請大型律師事務所，以跟蹤狂的罪名起訴孩子母親的人呢？我媽媽只是為了孩子著想，發了訊息希望能好好溝通解決問題，卻又被對方回應『不要再聯絡』，這樣的話，我媽媽也會被以跟蹤狂的罪名起訴嗎？」

▲徐敏在懷孕後被男友斷聯。（圖／翻攝自徐敏在IG）

▲徐敏在懷孕後被男友斷聯。（圖／翻攝自徐敏在IG）

▲徐敏在懷孕後被男友斷聯。（圖／翻攝自徐敏在IG）

徐敏在2020年出演《Heart Signal 3》，曾是韓國知名企業首位女性工程師，並擁有韓國名校的學歷背景，然而私生活多次成為輿論焦點，2022年公開承認與當時的男友、偶像團體WINNER前成員南太鉉共同吸食毒品，並因此接受法律制裁，去年被判處10個月有期徒刑，緩刑兩年執行。

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