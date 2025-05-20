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櫻井翔「學霸偶像」首同框訪賴清德！對談真心話曝光　超狂學歷起底

記者田暐瑋／綜合報導

日本知名新聞節目《news zero》19日起，以「台灣有事」為主題展開為期一週的特別報導，日本國民偶像團體「嵐」成員櫻井翔以節目主持人親自來台，專訪總統賴清德，他在專訪後分享心得，「讓人感覺相當溫暖。」

櫻井翔畢業於日本知名學府慶應義塾大學經濟學部，是演藝圈知名的「學霸偶像」，這次他親自來台專訪總統賴清德，談論兩岸問題，事後他分享心得：「讓人印象深刻的是，在長達一個半小時的訪談中，對方完全沒有看筆記，甚至在翻譯發言的時候，也始終與我保持目光接觸。」

▲▼震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪賴清德。（圖／翻攝自X／ntvnewsculture）

▲震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪賴清德。（圖／翻攝自X／ntvnewsculture）

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不只如此，櫻井翔表示在和總統賴清德對話時，並未感到壓迫感，「在談到對日本如家人般的羈絆，以及那種無可取代的情感時，特別讓人感受到一種溫暖的印象。」這也是賴清德在任職總統後，首次登上日本媒體，雙方的同框畫面在台、日網路上都掀起了熱烈討論。

櫻井自2006年起擔任《NEWS ZERO》週一主播，曾前往莫斯科採訪戈巴契夫、赴美國紐約報導總統大選，並多次擔任奧運會主播。節目中，櫻井翔身穿西裝拜訪總統府，而賴清德總統也親自出面迎接。只見櫻井翔用中文問候說：「初次見面，我是櫻井翔。」賴清德總統則笑著回道：「認識你很久了，你在台灣非常受歡迎。」

▲▼日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）

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