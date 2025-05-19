《折腰》劉宇寧公開認了離過婚！前妻長相被洩　火大開戰酸民：不是人

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星劉宇寧為多部當紅陸劇演唱主題曲，更演出不少夯劇，近來演出古裝劇《折腰》再度掀起熱議，人氣狂升，卻也招來是非，曾離過婚的往事遭起底議論，對此，他在直播時霸氣回應此事，反擊酸民：「你就衝著我來就行了，你幹嘛去傷害一個普通的素人？」

劉宇寧開戰酸民影片

▲劉宇寧戰酸民。（圖／翻攝自微博）



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劉宇寧2012年曾結過婚，當時還未出道，婚姻僅維持1年多就離婚，雙方無子女且無共同財產糾紛，前妻之後也再婚並育有子女，近期因為《折腰》爆紅，這段往事也成了酸民攻擊焦點，甚至有人公開前妻的照片，讓他忍無可忍在直播時正面回應，稱和前妻已無聯絡，對於自己公眾人物的身分連累前妻，公開向前妻致歉：「我非常抱歉，對不起，對不起，非常非常抱歉。」

此外，劉宇寧表示，自己身為公眾人物，甘願接受外界的任何評論，但無法容忍酸民傷害無辜，「無論這個網路上有多少人看不慣我，或者黑我也好，你有什麼能耐，你就黑我就好了嘛，你可以不爽，你可以看不起，你就衝著我來就行了，你幹嘛去傷害一個普通的素人，一個踏踏實實過日子的人呢？我覺得這件事做得挺不是人的。」

▲劉宇寧戰酸民。（圖／翻攝自微博）



劉宇寧霸氣對戰酸民的態度獲得網友一片叫好，形象再受好評，據悉，兩人離婚原因是對於未來規畫不同，他想追逐音樂夢，但前妻只希望能過著平凡生活，因而決定分開。《折腰》自開播以來，接連打破平台熱度紀錄，僅6天內，熱度便突破3萬大關，而在拍攝期間，他帶傷完成多場高難度動作戲，展現敬業精神，演技被稱讚是「非科班演員的逆襲範本」。

