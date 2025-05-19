ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《折腰》劉宇寧公開認了離過婚！前妻長相被洩　火大開戰酸民：不是人

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星劉宇寧為多部當紅陸劇演唱主題曲，更演出不少夯劇，近來演出古裝劇《折腰》再度掀起熱議，人氣狂升，卻也招來是非，曾離過婚的往事遭起底議論，對此，他在直播時霸氣回應此事，反擊酸民：「你就衝著我來就行了，你幹嘛去傷害一個普通的素人？」

劉宇寧開戰酸民影片

▲劉宇寧戰酸民。（圖／翻攝自微博）

▲劉宇寧戰酸民。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉宇寧2012年曾結過婚，當時還未出道，婚姻僅維持1年多就離婚，雙方無子女且無共同財產糾紛，前妻之後也再婚並育有子女，近期因為《折腰》爆紅，這段往事也成了酸民攻擊焦點，甚至有人公開前妻的照片，讓他忍無可忍在直播時正面回應，稱和前妻已無聯絡，對於自己公眾人物的身分連累前妻，公開向前妻致歉：「我非常抱歉，對不起，對不起，非常非常抱歉。」

此外，劉宇寧表示，自己身為公眾人物，甘願接受外界的任何評論，但無法容忍酸民傷害無辜，「無論這個網路上有多少人看不慣我，或者黑我也好，你有什麼能耐，你就黑我就好了嘛，你可以不爽，你可以看不起，你就衝著我來就行了，你幹嘛去傷害一個普通的素人，一個踏踏實實過日子的人呢？我覺得這件事做得挺不是人的。」

▲劉宇寧戰酸民。（圖／翻攝自微博）

▲劉宇寧戰酸民。（圖／翻攝自微博）

劉宇寧霸氣對戰酸民的態度獲得網友一片叫好，形象再受好評，據悉，兩人離婚原因是對於未來規畫不同，他想追逐音樂夢，但前妻只希望能過著平凡生活，因而決定分開。《折腰》自開播以來，接連打破平台熱度紀錄，僅6天內，熱度便突破3萬大關，而在拍攝期間，他帶傷完成多場高難度動作戲，展現敬業精神，演技被稱讚是「非科班演員的逆襲範本」。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

【到底是多不信任我】狗狗睡覺也不忘守護暖燈　一動便抓包XD

推薦閱讀

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

賢奎再為《魔鬼計謀》失言致歉！事發當下「工作人員真實反應」曝

賢奎再為《魔鬼計謀》失言致歉！事發當下「工作人員真實反應」曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 靠BL劇插曲爆紅！　男歌手罕見自剖脆弱面：我也會痛
  2. 《折腰》劉宇寧公開認了離過婚！前妻長相被洩　火大開戰酸民：不是人
  3. KPOP灶咖大賽進階版！MAMAMOO參戰華語歌壇　頌樂「學中文半年」新歌曝光
  4. 洪詩懷孕5個月「肚子大到藏不住了」！二胎最明顯變化曝：令人擔心
  5. TRASH四度叩關金曲獎！　阿夜霸氣喊「事不過三」：這次看著辦吧
  6. 「3億點閱夯曲」台中首唱！　人氣日女星爆吃3天「滷肉飯、炒米粉」全下肚
  7. 《柔美3》男主角人選曝光！　小金高銀10歲…網超看好：形象很搭
  8. 樂天新MC中空露腿「被爸罵丟臉」！離家2年後…他搶要簽名球：3顆籃籃的
  9. 陳妍希新尪「是香港男神」開頭就滅門！Disney+《藏海傳》開播登頂
  10. 寇乃馨最想娶排行吊車尾！　黃國倫認難駕馭：我不入地獄，誰入地獄

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366