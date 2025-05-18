許允樂、李玉璽隔空放閃！　「甜曬同款牽手照」十指緊扣全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星許允樂日前低調認愛小6歲男星李玉璽，昨（17）日小倆口分別在IG限動曬出一張牽手照，雖然兩人都將對方的臉裁掉，但隔空放閃的舉動散發出濃濃的粉紅泡泡，照片曝光後不久，立刻掀起網友討論。

▲許允樂放閃李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

透過許允樂及李玉璽曬出的照片可見到，女方身穿一件棕色的無袖長洋裝，搭配同色系棒球帽與大尺寸托特包，造型有個性又不失時尚感；她低頭露出微笑，輕輕拉著男友的手，模樣相當甜蜜。至於李玉璽則穿著黑色短袖上衣，下身搭配灰黑潑墨風長褲，頭上同樣戴著棒球帽，並配上粗框眼鏡；他一手放口袋、一手牽著許允樂，面露微笑，視線望向女友，眼神中流露出溫柔的表情。

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▲李玉璽放閃許允樂。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

事實上，李玉璽當初是因舞台劇《婚內失戀》與許允樂擦出火花，後來因不約而同在社群網站po出香港郵輪照，私下關係才進一步引起粉絲猜測。而隨著他認愛之後，女友也低調發文吐露心聲，「感謝曾經／感謝經歷／感謝祝福／感謝一切／感謝大家／感謝自己／也感謝愛與被愛同時發生。」如今小倆口隔空曬照放閃，再度引發網友討論及關注。