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《多情城市》童星長大了！6歲變帥氣暖男　回歸八點檔重逢傅子純

記者黃庠棻／台北報導

經典戲劇《多情城市》最萌童星「小真璞」多年不見，日前與妹妹劉芯芮一起參與民視八點檔《好運來》演出，驚喜回歸讓劇迷眼睛一亮。

▲童星劉杰叡與劉芯芮到《好運來》客串演出。（圖／民視提供）

▲童星劉杰叡與劉芯芮到《好運來》客串演出。（圖／民視提供）

劉杰叡在拍戲現場一看到昔日合作的傅子純、藍葦華兩位哥哥，立刻開心上前「give me five」，童言童語直呼「我知道！他們是大明星！」讓傅子純和藍葦華聽了又驚又喜，直說「真的長大了！」場面溫馨又感人。

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▲童星劉杰叡與劉芯芮到《好運來》客串演出。（圖／民視提供）

▲童星劉杰叡與劉芯芮到《好運來》客串演出。（圖／民視提供）

3人在拍戲現場也留下珍貴的合照，畫面一曝光隨即引發粉絲熱議，驚訝於小真璞長大不少，從過去的稚嫩模樣轉變為穩重大方的小帥哥，紛紛期待他在新戲中的表現。

▲童星劉杰叡與劉芯芮到《好運來》客串演出。（圖／民視提供）

▲童星劉杰叡與劉芯芮到《好運來》客串演出。（圖／民視提供）

童星劉杰叡年僅6歲，卻已累積豐富的表演經驗，曾在《多情城市》中飾演蘇晏霈與黃文星的獨生子「小真璞」，妹妹則是飾演冠廷小時候，兩人以討喜可愛的外型深受觀眾喜愛。

▲童星劉杰叡與劉芯芮到《好運來》客串演出。（圖／民視提供）

▲劉杰叡《多情城市》飾演蘇晏霈（右一）的兒子，跟藍葦華（中）、張䕒心（左）合影。（圖／民視提供）

此外，劉杰叡也曾在《黃金歲月》中演出「小天寶」，對民視觀眾而言絕不陌生，這次攜手妹妹再度現身螢光幕前，格外令人期待。

▲妹妹劉芯芮6年前拍《多情城市》，跟傅子純合影。（圖／民視提供）

▲妹妹劉芯芮6年前拍《多情城市》，跟傅子純合影。（圖／民視提供）

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