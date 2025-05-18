快訊／美秀集團吉他手突退團！　主唱怒揭「砸工作室」7大罪狀：一直在善後

▲美秀集團狗柏（左二）開噴修齊（左一）。（圖／資料照，新視紀整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

樂團「美秀集團」日前才入圍今年第36屆金曲獎最佳樂團、年度單曲兩項大獎，不過昨深夜（17日）吉他手修齊卻突在臉書寫下8字：「比預期早決定退團。」消息一出讓粉絲都感到錯愕，而這也不是修齊第一次離開，早在2023年修齊就曾因憂鬱症暫停公開活動，不過稍早主唱狗柏卻突然開噴修齊：「想來就來，說走就走。」更抖出他離譜行徑，震驚外界。

對於吉他手修齊昨無預警自行宣布退團，狗柏稍早公開發文砲轟：「想來就來，說走就走。從留職停薪到現在，一路走來團員們的包容與支持，全都視若糞土。」更怒控他爽約錄音、不來練團、砸工作室、四處樹敵，「霸佔所有功勞，不如意動不動就說要退團、PUA。」狗柏氣憤又心疼地說：「其餘四個人一直在善後，扛了還得面對輿論攻擊，總是無來由被他當情緒發洩的出口，連工作人員也無辜受罵。」

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有不少粉絲心疼修齊紛紛為他加油打氣，狗柏也憤慨地說：「有太多真相，是大家看不見的。拜託別再盲目支持了。看起來沒事不代表真的沒事，想死的人不會告訴你他想死。」而美秀集團近來才剛入圍金曲獎最佳樂團、年度單曲兩項大獎，卻傳來團員退團、鬧翻消息，令粉絲相當詫異也不捨。