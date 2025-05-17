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Tank宣布換心肝後現身台灣！　消失1個月吐心聲：不看好的就別看了

記者張筱涵／綜合報導

曾以〈三國戀〉、〈專屬天使〉等作品紅遍華語樂壇的歌手Tank（呂建中），在2024年底歷經「心肝聯合移植手術」，並於今年4月曝光消息，相隔39天，5月16日於社群平台分享康復近況和心情。

▲▼Tank。（圖／翻攝自微博／Tank吕建忠）

▲Tank去年底在大陸做心肝聯合移植手術。（圖／翻攝自微博／Tank吕建忠）

Tank在貼文中寫道「就想像自己像大聖一樣，從五指山爆炸蹦出來」，附上的照片是他戴著耳罩式耳機且戴著口罩的模樣，圖上文字寫道「整個大半年都沒有消息，很抱歉久等了，到現在才緩過來，一切都很不容易，謝謝那些擔心那些支持，終於能好好的站起來，如果還有不看好的就別看了，活得善良點，每一天都是新的一天。」從背景可見照片是在新北平溪。

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▲▼Tank。（圖／翻攝自微博／Tank吕建忠）

▲Tank最新發文。（圖／翻攝自微博／Tank吕建忠）

事實上，Tank在今年4月首次透露，自己在去年底因心臟與肝臟同步惡化，病情一度危急，甚至無法進食、站立。他坦言原已準備好迎接人生終點，直到遇到一位腦死亡器官捐贈者，使他得以完成高風險的「心肝聯合移植手術」。歷經12小時手術、半年復健，他如今終於「正式歸隊」，讓許多關心他的粉絲與樂迷感動落淚。

這次Tank的回歸不只是身體上的康復，更像是對命運發出強烈回應。他感謝所有醫護人員、經紀人及歌迷的支持，並立下志願要將這份得來不易的「重生」化作音樂動力，繼續創作與演出。

對於未來，Tank沒有明確透露復出時間表，但從他貼文中的一句「每一天都是新的一天」可見，這位曾與病魔纏鬥多年的歌手，如今正以全新的姿態，重新擁抱生命與舞台。

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