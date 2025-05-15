台片票房前10強！許光漢《青春18x2》北影落馬　李亞梅曝報名內幕：只差一天

記者蕭采薇／台北報導

2025台北電影節於15日記者會公布台北電影獎入圍名單，不過去年入圍金馬獎四項大獎、由許光漢主演的電影《青春18x2 通往有你的旅程》，今年在北影入圍名單卻不見蹤影。對此台北影展總監李亞梅證實，該片不符合今年度的報名資格，而原因竟是上映日期和規定的時間「差了一天」。

▲服役中的許光漢，去年為了電影《青春18x2 通往有你的旅程》，特地向單位告假參加金馬獎。（圖／攝影中心攝）

許光漢主演的台日合拍片《青春18x2 通往有你的旅程》，是2024上半年度唯一進入票房前十名的台片，敘述許光漢飾演的台灣男孩「Jimmy」與清原果耶飾演的日本女孩「Ami」，由一段跨越18年的羈絆，進而開始的一部公路電影。

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許光漢雖未入圍，但為了力挺導演和金馬獎，去年特地向替代役單位請假，出營參加11月舉辦的金馬獎。而不少業內人士和粉絲，也都看好或許他能在本次台北電影獎雪恥，再次拿下影帝的入圍名額。

▲《青春18x2 通往有你的旅程》由許光漢、清原果耶主演，是2024上半年度唯一進入票房前十名的台片。（圖／記者黃克翔攝）

不過此台北影展總監李亞梅證實，《青春18x2 通往有你的旅程》不符合今年度報名資格，「去年我們有邀請過《青春18x2》報名，但他們沒有報。今年他們想報了，但我們規定是要3月15日後上映的電影，《青春18x2》剛好是在3月14日上映。」一日之差錯失了報名資格。李亞梅也說：「所以還是呼籲大家，能報名就報名。」

2025台北電影節將於6月20日至7月5日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，影展選片指南將於6月8日登場、票券也將於6月8日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。