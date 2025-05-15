ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

播放量破1.16億！林允新戲招贅陸劇男神「甜寵古裝劇情」被考倒了

記者黃庠棻／台北報導

超人氣古裝陸劇《怎敵她千嬌百媚》由林允與方逸倫領銜主演，5月15日起週一至週五晚間6點愛爾達影劇台全台首播。改編自伊人睽睽的同名小說，劇情講述落魄士族千金「羅令妤（林允飾）」，獨自帶著年幼的妹妹投靠表親陸家，為了重振家業，她必須挑選合適的贅婿，卻在途中意外與陸家三公子陸昀（方逸倫飾）因誤會結緣。

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

之後，羅令妤努力創立自己的事業，並幫助陸昀化解重重危機，二人在困境中攜手共進、收穫幸福的故事。《怎敵她千嬌百媚》在網路平台播出後，累積播放量突破1.16億次，微博的戲劇相關話題閱讀量也狂破20億。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

林允亦憑藉「羅令妤」心機釣系的人設和反差演技吸粉無數，方逸倫則完美詮釋「古裝嬌夫」，而兩人不論是外貌還是演技都相當般配，被劇迷瘋狂敲網求二搭合作，被問到最想演什麼題材時，他們異口同聲「史密斯夫婦那種類型的！」

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

「星女郎」林允憑周星馳執導電影《美人魚》女主角一砲而紅，此次在《怎敵她千嬌百媚》中飾演的「羅令妤」是個心機美人，她卸下女神包袱挑戰愛情喜劇題材，在劇中不論是素衣簡釵的逃亡裝扮，還是後期華麗的花神造型，每一幕都美得像一幅畫。

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

自認很少接演甜寵劇的林允自曝在開怕前其實有些擔心，坦言「因為我的甜寵劇演得很少，所以我就會問方老師（方逸倫）該怎麼演！」而一旁的方逸倫則不好意思地笑著回說「不不不！我演的也不是很多，雖然有演過幾部吧，但這次最有感覺！」。

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

林允和方逸倫都是演藝圈中有名的外貌擔當，被問到現實生活中自己是否也是「顏控」時，林允說「誰不是呢？那只是第一眼很直觀的東西，但實際上還是需要一起經歷一些事情。」而方逸倫則坦言「現實生活中比起外表，我覺得『性格』真的比較重要。」《怎敵她千嬌百媚》5月15日起，週一至週五晚間6點，愛爾達影劇台全台首播。

分享給朋友：

追蹤我們：

【開這麼慢也能撞？】汽車超低速行駛撞路邊站牌！直接彈起翻車

推薦閱讀

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函「持影片」護家寧討報酬

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函「持影片」護家寧討報酬

Andy緋聞女友情史遭起底！　女方前男友是主播…鬆口回應

Andy緋聞女友情史遭起底！　女方前男友是主播…鬆口回應

被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵

被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵

為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控

為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控

插畫YouTuber阿啾求婚成功！　百萬訂閱直播掏戒指網嗨翻

插畫YouTuber阿啾求婚成功！　百萬訂閱直播掏戒指網嗨翻

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

千年一遇AV女神是她！　21歲瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」驚喜來台

千年一遇AV女神是她！　21歲瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」驚喜來台

陳零九「假裝高血壓」逃兵遭逮！　婁峻碩緊急自清「免役原因」

陳零九「假裝高血壓」逃兵遭逮！　婁峻碩緊急自清「免役原因」

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

陳大天婚事喊卡！　網「勸妳先生像個男人」未婚妻劉樸IG突轉私人

陳大天婚事喊卡！　網「勸妳先生像個男人」未婚妻劉樸IG突轉私人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函「持影片」護家寧討報酬

Andy緋聞女友情史遭起底！　女方前男友是主播…鬆口回應

被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵

為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控

插畫YouTuber阿啾求婚成功！　百萬訂閱直播掏戒指網嗨翻

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

千年一遇AV女神是她！　21歲瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」驚喜來台

陳零九「假裝高血壓」逃兵遭逮！　婁峻碩緊急自清「免役原因」

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林允, 怎敵她千嬌百媚, 方逸倫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／田馥甄新北演唱會「突宣佈延期」還換場地到南投　原因曝光
  2. 吳淡如「6位數北極探險船」是母親節禮物：現在是在花女兒的錢
  3. 播放量破1.16億！林允新戲招贅陸劇男神「甜寵古裝劇情」被考倒了
  4. 泫雅結婚後變了！　甜認「龍俊亨是寬植」除刺青、拔眉環：已經1年
  5. 74歲劉曉慶遭檢舉逃漏稅！傳官方調查中…新劇《折腰》才開播2天
  6. 粉絲嗨翻！I.O.I紀念10周年「主動提起再合體」　知情人透露進度
  7. 160KG病人「胖到無法出家門」　醫生一看點出關鍵…他心疼哭了！
  8. 林志玲哭哭！抱3歲兒睡陌生抱枕「醒來臉蛋大過敏」…真實狀態曝
  9. 你會算數嗎？《魔鬼2》賢奎遭批「連4句質問隊友」　道歉再掀熱議
  10. 閃兵手法曝！蕭彤雯「這麼多男藝人患家族遺傳病」…網點破1關鍵

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366