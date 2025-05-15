播放量破1.16億！林允新戲招贅陸劇男神「甜寵古裝劇情」被考倒了

記者黃庠棻／台北報導

超人氣古裝陸劇《怎敵她千嬌百媚》由林允與方逸倫領銜主演，5月15日起週一至週五晚間6點愛爾達影劇台全台首播。改編自伊人睽睽的同名小說，劇情講述落魄士族千金「羅令妤（林允飾）」，獨自帶著年幼的妹妹投靠表親陸家，為了重振家業，她必須挑選合適的贅婿，卻在途中意外與陸家三公子陸昀（方逸倫飾）因誤會結緣。

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

之後，羅令妤努力創立自己的事業，並幫助陸昀化解重重危機，二人在困境中攜手共進、收穫幸福的故事。《怎敵她千嬌百媚》在網路平台播出後，累積播放量突破1.16億次，微博的戲劇相關話題閱讀量也狂破20億。

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▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

林允亦憑藉「羅令妤」心機釣系的人設和反差演技吸粉無數，方逸倫則完美詮釋「古裝嬌夫」，而兩人不論是外貌還是演技都相當般配，被劇迷瘋狂敲網求二搭合作，被問到最想演什麼題材時，他們異口同聲「史密斯夫婦那種類型的！」

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

「星女郎」林允憑周星馳執導電影《美人魚》女主角一砲而紅，此次在《怎敵她千嬌百媚》中飾演的「羅令妤」是個心機美人，她卸下女神包袱挑戰愛情喜劇題材，在劇中不論是素衣簡釵的逃亡裝扮，還是後期華麗的花神造型，每一幕都美得像一幅畫。

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

自認很少接演甜寵劇的林允自曝在開怕前其實有些擔心，坦言「因為我的甜寵劇演得很少，所以我就會問方老師（方逸倫）該怎麼演！」而一旁的方逸倫則不好意思地笑著回說「不不不！我演的也不是很多，雖然有演過幾部吧，但這次最有感覺！」。

▲《怎敵她千嬌百媚》由林允、方逸倫主演。（圖／愛爾達電視提供）

林允和方逸倫都是演藝圈中有名的外貌擔當，被問到現實生活中自己是否也是「顏控」時，林允說「誰不是呢？那只是第一眼很直觀的東西，但實際上還是需要一起經歷一些事情。」而方逸倫則坦言「現實生活中比起外表，我覺得『性格』真的比較重要。」《怎敵她千嬌百媚》5月15日起，週一至週五晚間6點，愛爾達影劇台全台首播。