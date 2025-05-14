威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明　超過36歲恐遭判刑

記者葉文正／台北報導

「棒棒堂」成員威廉被爆閃兵，不過他已39歲，目前手頭上節目多，還有妻子卓君澤與兒子，老婆腹中還有女兒等待問世，倘若入伍服役，恐必須當1年，不僅要離開妻兒，還不能工作，一年至少少賺一千多萬元，可說損失慘重，威廉目前人在綠島出外景，並主動進入派出所接受調查，臉書發聲：「別擔心 我主動面對配合。」

▲威廉(左)與老婆卓君澤。（圖／翻攝自Facebook／廖威廉）

由於威廉已經超過36歲，已超過法定接受徵召的36歲，將直接進入司法程序，面對6個月到5年的有期徒刑。經紀人表示，威廉現在人在綠島出外景，為《食尚玩家》錄影，經紀人表示，「目前威廉正在綠島進行節目拍攝，已主動就近至綠島派出所釐清真相，並於最短時間內調整行程回台主動配合調查，謝謝大家關心。」

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▲許效舜與威廉日前參加遶境。（圖／記者黃彥傑攝）

威廉之前3月才宣布升格當二寶爸！威廉和老婆卓君澤（卓卓）2022年結婚，隔年兒子「百香果」出生，威廉一直努力拚二胎，三月發文曬出寶寶超音波照，開心地分享老婆已懷孕6個多月，「各位觀眾…我有女兒了哈哈哈哈，我們從一家三口變成一家四口了，妹妹目前叫做檸檬。」

▲威廉在綠島主動進入派出所投案接受偵查。（圖／翻攝臉書）