幕僚長帶第一夫人跑趴貼鮮肉！　助攻撕下老派標籤「躍升好感度第一」

記者蕭采薇／綜合報導

法國男星德尼波達里戴斯（Denis Podalydès）在新片《第一夫人的逆襲》（Bernadette）中，飾演幕僚長伯納尼凱（Bernard Niquet），大展媒體公關手段，不僅成功撕下第一夫人貝娜黛特（凱薩琳丹妮芙Catherine Deneuve 飾）的老派標籤，更讓她躍升為最受國民喜愛的第一夫人。

▲凱薩琳丹妮芙 （右）在《第一夫人的逆襲》中跑夜店貼鮮肉翻轉形象。（圖／海鵬提供）

德尼片中對丹妮芙忠心耿耿，一句「我是妳的人」不僅重現幕僚長與第一夫人的莫逆交情，片中他更化身男閨蜜，帶著天后跑趴貼鮮肉搏人氣，成功打造史上最親民的第一夫人，力助她對抗父權、展開最優雅反擊。

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《第一夫人的逆襲》劇情描述，剛入主法國總統官邸「愛麗舍宮」的第一夫人貝娜黛特·席哈克（凱薩琳丹妮芙 飾），因直言不諱、老派嚴肅的作風，被總統丈夫和幕僚女兒限制言行，更請來幕僚長伯納尼凱（德尼波達里戴斯 飾）監督她的一舉一動。

▲德尼在《第一夫人的逆襲》中化身男閨蜜，成功打造史上最親民第一夫人。（圖／海鵬提供）

不料貝娜黛特與伯納兩人一拍即合，在官邸民調不佳與丈夫外遇的雙重打擊下，貝娜黛特決心借助伯納的力量，徹底翻轉第一夫人形象，並展開絕地反擊。德尼在片中飾演「伯納」衷心貫日，成為影后丹妮芙的男閨蜜兼神隊友，幽默演出力助《第一夫人的逆襲》榮登法國首週票房冠軍，更創2億台幣票房佳績。

▲德尼與丹妮芙在《第一夫人的逆襲》首次合作，就展現出一拍即合的默契。（圖／海鵬提供）

法國男星德尼波達里戴斯，畢業於法國國立戲劇藝術學院（National Academy of Dramatic Arts），集演員、編劇、舞台劇導演等多重身分。他曾與國際名導如麥可漢內克、朗霍華等人合作。然而德尼踏入影壇37年、出演逾140多部影劇，卻直到《第一夫人的逆襲》才與天后凱薩琳丹妮芙首次合作，兩人一拍即合的默契，讓德尼都大呼「自在又有趣」。

▲德尼幽默扮「男閨蜜」，陪第一夫人跑趴。（圖／海鵬提供）

德尼在電影《第一夫人的逆襲》飾演幕僚長伯納尼凱，使出渾身解數，教導第一夫人貝娜黛特撕掉負面標籤、翻轉形象。德尼片中「開口即金句」，句句醍醐灌頂、直擊人心，一句「學著反擊」就開啟了第一夫人逆襲之路。

▲德尼 （中）在《第一夫人的逆襲》擔任幕僚長，監督影后凱薩琳丹妮芙的一舉移動。（圖／海鵬提供）

提及兩人的首次合作，德尼感到無比親近，兩人拍攝現場總是聊個不停、親密超越閨蜜；他片中有如「神隊友」的表現，更獲丹妮芙大讚「非常出色」。這部獲法國影媒盛讚「幽默驚艷」的喜劇電影《第一夫人的逆襲》，將於5月16日在台上映。