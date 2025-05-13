NONO官司被判2年半　恩師許效舜17字回應了

記者葉文正／台北報導

藝人NONO（本名陳宣裕）遭6名女子指控性侵與猥褻遭起訴。士林法院今（13日）宣判，僅一件強制性交未遂判2年半，其餘無罪，而法界認為，NONO有可能再上訴拚無罪，對此NONO恩師許效舜也回應了。

▲NONO 被判兩年半。（圖／記者黃宥寧攝）

NONO雖身背多條官司，兩年來深居簡出，專心面對司法，經紀人Joey回應：「目前已進入法律程序階段，我方不予回應。」

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▲NONO伸狼爪侵犯6女開庭，二度以「白襯衫+黑褲」乖巧穿搭現身。

NONO出道早，30年前就加入《鐵獅玉玲瓏》成為鼓手班底，與恩師許效舜跟澎恰恰搭檔演出，逐漸成為B咖一哥，並主持節目與演出電影等等，演藝事業與副業都蒸蒸日上，甚至娶回台語美女歌手朱海君並育有一女，但多年來的經營因為性侵案全部停擺，如今司法案件仍進行中，他倘若有下一步行動也可能要再等等。



起訴指出，NONO自1990年代起活躍演藝圈，靠與吳宗憲搭檔走紅，卻未潔身自愛，反以藝人身分接近女性，藉節目邀約、私下邀吃宵夜、車載送返家等方式設局，將被害人誘至飯店、住處、車上等地單獨相處，再趁機性侵或猥褻。

2008年至2013年間，NONO涉嫌犯下7起侵害性自主案件，涉及6名女子，狼爪伸進白色賓士車內、內湖住處、台中酒店、宜蘭縣議會女廁等多處，手段包括假扮暖男接送、謊稱經紀人陪同鬆懈警覺、甚至追蹤臉書打卡訊息埋伏接人，全案情節怵目驚心。

最令人髮指的是，NONO在強暴過程中竟噁語挑釁：「有沒有看過這麼大？」「沒有射精不算啦」，還曾尾隨受害人進入女廁襲胸問「要不要跟我打炮」，直至遭受害人電擊棒反擊才落荒而逃。