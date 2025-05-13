ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《柔美的細胞小將》第三季確定2026年上線！　金高銀：將畫下圓滿句點

記者張筱涵／綜合報導

備受觀眾喜愛的韓國人氣影集《柔美的細胞小將》第3季即將強勢回歸，由金高銀領銜主演，預計於2026年上半年正式上線，為粉絲帶來延續3年的「細胞共鳴」浪漫成長物語。

外送稿用 ▲▼柔美的細胞小將。（圖／翻攝自NAVER）

▲《柔美的細胞小將》第三季將於2026年上線。（圖／翻攝自NAVER）

《柔美的細胞小將》第3季將延續前作世界觀，講述主角柔美在實現作家夢想後，再度與腦海中的各種細胞展開成長旅程。本季仍以柔美的戀愛故事為主軸，揭示她在邁向人生下一個階段時，所經歷的情感波動與生活變化，並將帶來「無法預測」的新戀情，讓原本平靜的「細胞村」再度熱鬧起來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

改編自李東建創作的同名Naver人氣網漫，《柔美的細胞小將》自2021年播出以來，以創新的真人與3D動畫結合手法獲得廣大好評。劇中將人類情感擬人化為「細胞」角色，如愛情細胞、理性細胞、作家細胞等，融合真實與想像，展現柔美的內心世界與現實生活交錯的獨特魅力。

第3季同樣由李尚燁導演與編劇宋在貞、金京蘭聯手打造，堅強製作陣容令人期待。而金高銀也將繼續飾演柔美，她坦言：「能繼續演出這個深受觀眾喜愛的角色非常榮幸，也是一段意義非凡的旅程，希望這次能透過第3季，把柔美在人生轉折點上的成長故事完整呈現，畫下圓滿句點。」

分享給朋友：

追蹤我們：

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

推薦閱讀

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

80cm玻璃娃娃富婆宣布離婚！熬3年還他自由　男星淨身出戶：我食言了

80cm玻璃娃娃富婆宣布離婚！熬3年還他自由　男星淨身出戶：我食言了

李世榮遭謠言、惡評纏身！11年老東家硬起來喊告「絕不接受和解」

李世榮遭謠言、惡評纏身！11年老東家硬起來喊告「絕不接受和解」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

柔美的細胞小將

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 能量飲當三餐吃！龍龍突狂拉肚子…緊急就醫被診斷「腸胃壞掉」
  2. NONO官司被判2年半　恩師許效舜17字回應了
  3. 24人女團「90分鐘全程對嘴」惹議！　受邀音評人：連主打都對嘴太不尊重
  4. 孫燕姿11年沒開唱太狂！　「高雄2.2萬張門票90秒賣完」最後搶票機會曝
  5. 林俊傑唱一半突被男星下跪！　急喊「我對不起你」原因曝光
  6. NONO涉性侵「一審遭判囚2年6月」　老婆朱海君神隱到底拒回應
  7. 美甲師一句話「揪出40年隱疾」！楊晨熙指甲3跡象不對勁：還好有檢查
  8. babyMINT頂40度高溫成都開唱！　頭暈中暑跪地：真的快撐不住
  9. 肖戰新戲《藏海傳》官宣定檔！　合作95花女星「卡司驚見陳妍希」
  10. 曾經被嘲笑...理想混蛋成軍8年終於官宣「要唱台北小巨蛋」時間曝光

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366