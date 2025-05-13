《柔美的細胞小將》第三季確定2026年上線！　金高銀：將畫下圓滿句點

記者張筱涵／綜合報導

備受觀眾喜愛的韓國人氣影集《柔美的細胞小將》第3季即將強勢回歸，由金高銀領銜主演，預計於2026年上半年正式上線，為粉絲帶來延續3年的「細胞共鳴」浪漫成長物語。

▲《柔美的細胞小將》第三季將於2026年上線。（圖／翻攝自NAVER）



《柔美的細胞小將》第3季將延續前作世界觀，講述主角柔美在實現作家夢想後，再度與腦海中的各種細胞展開成長旅程。本季仍以柔美的戀愛故事為主軸，揭示她在邁向人生下一個階段時，所經歷的情感波動與生活變化，並將帶來「無法預測」的新戀情，讓原本平靜的「細胞村」再度熱鬧起來。

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改編自李東建創作的同名Naver人氣網漫，《柔美的細胞小將》自2021年播出以來，以創新的真人與3D動畫結合手法獲得廣大好評。劇中將人類情感擬人化為「細胞」角色，如愛情細胞、理性細胞、作家細胞等，融合真實與想像，展現柔美的內心世界與現實生活交錯的獨特魅力。

第3季同樣由李尚燁導演與編劇宋在貞、金京蘭聯手打造，堅強製作陣容令人期待。而金高銀也將繼續飾演柔美，她坦言：「能繼續演出這個深受觀眾喜愛的角色非常榮幸，也是一段意義非凡的旅程，希望這次能透過第3季，把柔美在人生轉折點上的成長故事完整呈現，畫下圓滿句點。」