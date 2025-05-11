媽祖回鑾路邊「他蹲地幫香燈腳按摩」！靠近看…原來是《瘋神》男星

記者潘慧中／綜合報導

《瘋神無雙》班底香蕉（王俊傑）最近和老婆一起踏上白沙屯拱天宮媽祖的進香之旅，行進的同時，除了送出結緣貼布，他還特地蹲在路邊幫香燈腳按摩痠痛的小腿，「及時付出是必須的！」

▲香蕉幫香燈腳按摩。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



香蕉10日在社群網站透露，他10日特地在苑裡駐點，親自為民眾按摩雙腳，為辛苦的香燈腳打氣加油，「因為走過，才知道不容易，這輩子除了幫媽媽、太太，很少幫別人按摩，香燈腳對我來說，等同於媽祖各種分身，能有幸幫媽祖的腳力按摩，超開心！」

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▲香蕉為信徒服務。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



為了減輕信眾在徒步長征中的負擔，香蕉除了為腳力不支者按摩、噴腳，對於體力尚可的香燈腳，也貼心提供結緣貼布。他特別強調，為了避免現場秩序混亂，他選擇不讓信眾自行拿取，而是親自一一遞上貼布：「我選擇一個個對到眼，說聲感恩，並親手低頭交到對方手中，這很溫暖，有秩序、有感恩、有熱情、有期待。」

▲香蕉幫民眾舒緩身體疲勞。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



香蕉希望能透過這份小小心意幫助更多人舒緩身體疲勞，「願每位香燈腳的負擔，都能隨著貼布的效力一點點抹去，然後走向人生的下一步——輕鬆、有力、勇往直前。接下來面對的，盡是良好狀態與潛力無窮！」展現出滿滿敬意與溫暖，也讓這趟進香之旅多添一分感動。

香蕉臉書全文：

趕回來了！及時付出是必須的

白沙屯媽祖進香準備回鑾

今天到苑裡原地駐點，幫香燈腳打氣加油

因為走過，才知道不容易

這輩子除了幫媽媽、太太，很少幫別人按摩

香燈腳對我來說，等同於媽祖各種分身

能有幸幫媽祖的腳力按摩，超開心！

腳力不夠的，一個個幫忙按摩噴腳

體力還行的，給予結緣貼布帶著走

不考驗人性，自取的有會搶、會亂的機率。

我選擇一個個對到眼，說聲感恩。

並親手低頭交到對方手中，這很溫暖

有秩序、有感恩、有熱情、有期待。

金品石墨烯鈦鍺貼布，給更多人使用

願每位香燈腳的負擔，都能隨著貼布的效力一點點抹去

然後走向人生的下一步——輕鬆、有力、勇往直前。

接下來面對的，盡是良好狀態與潛力無窮！