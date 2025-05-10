《格雷50道陰影》、《紙牌屋》名導腦癌離世！　享壽71歲

記者劉宛欣／綜合報導

美國知名導演詹姆斯佛利（James Foley）9日傳出辭世消息，享壽71歲。他曾執導影集《紙牌屋》系列、《格雷的五十道陰影》系列的兩部續集，消息一出，讓影迷們感到不捨。他的發言人透露，他多年來與腦癌奮戰，最終在洛杉磯的家裡於睡夢中平靜離世。

▲知名導演詹姆斯佛利（James Foley）辭世。（圖／CFP）

詹姆斯佛利的導演生涯從1980年代開始，曾與流行天后瑪丹娜合作〈Papa Don't Preach〉、〈Live to Tell〉和〈True Blue〉三支MV。除了音樂領域，詹姆斯佛利在影視圈表現同樣亮眼，曾執導過12季的Netflix影集《紙牌屋》，為Netflix原創影集打開知名度。電影方面，作品橫跨多種類型，包含導演處女作《Reckless》，以及《大亨遊戲》、驚悚片《致命的危機》、詐騙題材的《信心遊戲》（Confidence）、懸疑片《勾引陌生人》與警匪片《魔鬼英豪》，多元風格奠定他在業界的地位。

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談到詹姆斯佛利近年代表作，許多人自然會想到《格雷的五十道陰影》系列，他雖未參與首集，但在導演薩姆泰勒詹森退出後接棒，執導後續的《格雷的五十道陰影：束縛》與《格雷的五十道陰影：自由》，在全球創下亮眼票房。