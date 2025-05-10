小S揪眾星緬懷大S竟遭疑「為復出鋪路」！　賈永婕護友高EQ回擊

記者劉宛欣／綜合報導

大S（徐熙媛）離世將滿百日，小S於9日發起活動，邀請圈內好友、網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓因失去愛女兒遲遲無法走出的媽媽，盡快走出來。賈永婕也發文曬出與大S過往的合照，並表達對徐媽媽的關心，徐媽媽在看到貼文後，現身留言回覆「謝謝寶貝」。不過，有意義的活動仍吸引酸民諷刺，對此，賈永婕也正面高EQ回擊。

▲賈永婕曬出與大S的合照。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕9日在臉書發文緬懷好友大S，引發大批網友留言回應。其中，有網友對貼文內容提出意見，直言「心很好，文章不太好」，有其他人立刻緩頰，表示「沒關係的，這是發自內心的思念，真情流露，不用矯情的文章修飾」，強調真誠才是重點。賈永婕本人親自下場回應，疑惑地表示：「怎麼會不好？」

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▲賈永婕回應網友。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

此外，也有人質疑，認為藝人一窩蜂緬懷大S的貼文，包含鼓勵小S復出的聲音，可能是小S在為重啟演藝事業鋪路，甚至批評這是「消費亡者」。面對質疑，賈永婕親自回應，展現暖心一面，回覆寫下：「小S一定會復出的，因為有你們的鼓勵，還有眾人的期待。」溫柔化解爭議，傳遞對好友的支持與信心，展現出真誠與高EQ。

▲賈永婕高EQ化解負面留言。（圖／翻攝自賈永婕臉書）