眾星發文紀念大S「徐媽媽收到心意了」！　4字發聲道謝

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝日本，離世即將滿百日，昨（9）日小S發起活動，邀請圈內好友及網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓媽媽悲傷能越來越小，平靜越來越大。為此，好友賈永婕昨（9）日也發文曬出與大S過往的合照，除了向好友表達深切的思念，同時也表達對徐媽媽的關心，而徐媽媽在看到貼文後，現身留言了！

▲賈永婕發文追憶大S。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕表示，今年母親節對徐媽媽來說格外沉重，因為她認為失去女兒痛，不是一朝一夕能癒合的。她透露，小S私下曾表示，希望能讓媽媽笑一笑，哪怕只是一下下，也想讓媽媽感受到來自大家的溫暖力量。為此賈永婕號召大家將這份對大S不變的愛及懷念，化作支持徐媽媽的力量。貼文曝光後，徐媽媽現身回覆表達感謝，「謝謝寶貝。」4字發聲曝光後，讓不少網友為之鼻酸。

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▲S媽現身回覆賈永婕貼文。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



此外，當談到與大S過往的相處，賈永婕坦言自己雖年紀較長，但出道較晚，初次在電視台見到大S與小S時，有種見偶像的感覺，當年大S一句「永婕妳的皮膚也太好吧！」讓她興奮直呼：「我開心得飛上了天！」她更提到，大S向來不做作，所以她最懷念的，正是對方那犀利又直接的說話方式，以及時常掛在嘴邊的一句話：「永婕，妳真的很瘋！」

▲S媽、大S。（圖／翻攝自Facebook）

事實上，今年是徐媽媽第一次度過沒有大S的母親節，昨（9）日不少圈內好友都紛紛發文追憶，包含賈永婕、吳佩慈、羅志祥、青峰、王柏傑、派翠克、黑人陳建州、楊丞琳、蔡康永等人，為此小S今（10）日則發聲感謝各界：「謝謝大家寫出熙媛跟你們的故事，還給徐媽媽好多祝福！真的非常感謝。」