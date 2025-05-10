ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

他一拳「打爆周杰倫公司電腦」　影片曝光…24小時破百萬人觀看

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手派偉俊推出新歌〈隔著螢幕想念你〉，歌曲靈感源自於他有一天在公司玩VR遊戲，不小心打爆公司電腦螢幕而開始創作歌曲，創作過程影片發出24小時觀看即破百萬。

▲▼派偉俊〈隔著螢幕想念你〉（圖／杰威爾提供）

▲派偉俊不慎打爆公司電腦螢幕，意外寫成歌曲〈隔著螢幕想念你〉（圖／杰威爾提供）

〈隔著螢幕想念你〉將遠距離戀愛中的不安全感與甜蜜瞬間化為旋律隔空傳情，派偉俊說自己沒有實際談過遠距離戀愛，但曾有過一個曖昧對象，當時跟對方相隔兩地，因時差聯繫不易深刻體會到無法見面的焦躁感，於是開始構思關於遠距離戀愛的主題，最終跟好友莫宰羊一起完成歌詞。MV描述派偉俊在開啟遠距離單戀，為了籌措旅費打多份工 ，相見的一天來臨，派偉俊興奮收拾行李準備遠赴國外表白，卻在臨行之際接起了一通令人錯愕的視訊通話，迎來意外的結局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了親自參與腳本討論，這次派偉俊也邀請 YouTuber「一字馬女神」品子友情出演，兩人在活動上結識，因都喜歡滑雪常會互相交流，這次看到劇本需要一個陽光女主角，派偉俊馬上想起品子，品子笑說：「當時因訊息太多加上人在國外網路不穩，我不小心已讀派的邀請，兩個禮拜都沒發現，回國後突然看到快嚇死，馬上秒回，也算是意外地讓他『隔著螢幕想念我』了！」

▲▼派偉俊〈隔著螢幕想念你〉（圖／杰威爾提供）

▲▼派偉俊親自邀請「一字馬女神」品子拍攝MV（圖／杰威爾提供）

▲▼派偉俊〈隔著螢幕想念你〉（圖／杰威爾提供）

派偉俊也笑回：「我還以為她不想演不好意思說，都已經要放棄找別人了，幸好後來有收到她的訊息，不然大家就看不到這次合作了。」拍攝當天兩人在僅9度的陽明山上徹夜拍攝，低溫上陣幾乎凍僵，品子更是穿起露肩婚紗，面不改色在寒風中甜美上鏡。

由於場景較多，派偉俊也說這應該是他拍過耗時最長的MV，前一天深夜開拍，到最後眼睛都快張不開，為了感謝辛苦的劇組人員，放飯時派偉俊也特別訂了飲料上山慰勞大家。

分享給朋友：

追蹤我們：

陳奕迅為陳小霞來台 「上台討簽名＋送飛吻」

推薦閱讀

范瑋琪又被罵！　曝大S「拔掉呼吸器前最後對話」名字卻全寫錯

范瑋琪又被罵！　曝大S「拔掉呼吸器前最後對話」名字卻全寫錯

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！道歉文二次攻擊　她出手提告

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！道歉文二次攻擊　她出手提告

企鵝妹街頭直播「遭出拳攻擊」！　悍男施暴畫面全播出：滾出我國家

企鵝妹街頭直播「遭出拳攻擊」！　悍男施暴畫面全播出：滾出我國家

Mandy爆叫床太大聲「前夫好友5點開嗆」！　曝3000張大尺度照外洩源頭

Mandy爆叫床太大聲「前夫好友5點開嗆」！　曝3000張大尺度照外洩源頭

當年演韓劇收視破64%！鄭明煥引退11年突被證實「家中猝逝」　享年64歲

當年演韓劇收視破64%！鄭明煥引退11年突被證實「家中猝逝」　享年64歲

醉毆運將有內幕？　Makiyo氣「大家都被騙」友人首曝車上視角

醉毆運將有內幕？　Makiyo氣「大家都被騙」友人首曝車上視角

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

悄現身白沙屯進香！吳念軒蹲地「樂發整箱結緣水」　暖曝原因

悄現身白沙屯進香！吳念軒蹲地「樂發整箱結緣水」　暖曝原因

S媽病倒遭指惡人先告狀！葛斯齊PO對話截圖「是你把汪小菲拉黑的」

S媽病倒遭指惡人先告狀！葛斯齊PO對話截圖「是你把汪小菲拉黑的」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

范瑋琪又被罵！　曝大S「拔掉呼吸器前最後對話」名字卻全寫錯

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！道歉文二次攻擊　她出手提告

企鵝妹街頭直播「遭出拳攻擊」！　悍男施暴畫面全播出：滾出我國家

Mandy爆叫床太大聲「前夫好友5點開嗆」！　曝3000張大尺度照外洩源頭

當年演韓劇收視破64%！鄭明煥引退11年突被證實「家中猝逝」　享年64歲

醉毆運將有內幕？　Makiyo氣「大家都被騙」友人首曝車上視角

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

派偉俊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 眾星發文紀念大S「徐媽媽收到心意了」！　4字發聲道謝
  2. 債主爆欠7千萬！乾兒子遭電擊「屁滾尿流」 澎恰恰露面回應了
  3. 丫頭鼓勵S媽「痛無法用言語安慰」　感念大S：像暖光影響一世代
  4. 鬼鬼當媽後變個人　莎莎爆料「長大很多」
  5. 許瑋甯爆懷孕「手遮肚子全被拍」　再露面吐心聲：擁抱幸運美好
  6. 琳妲為剴剴上凱道崩潰痛哭！　心疼喊「有沒有小孩都該站出來」
  7. 他一拳「打爆周杰倫公司電腦」　影片曝光…24小時破百萬人觀看
  8. 白冰冰心疼S媽喊話「不要孤獨」　出手挺具俊曄：歡迎到我的節目
  9. 小S為了大S又發聲　「會讓媽媽過一個充滿能量和溫暖的母親節」
  10. 徐佳瑩為劉若英獻唱主題曲　真情流露…不到半小時就收工

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366