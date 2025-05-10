他一拳「打爆周杰倫公司電腦」　影片曝光…24小時破百萬人觀看

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手派偉俊推出新歌〈隔著螢幕想念你〉，歌曲靈感源自於他有一天在公司玩VR遊戲，不小心打爆公司電腦螢幕而開始創作歌曲，創作過程影片發出24小時觀看即破百萬。

▲派偉俊不慎打爆公司電腦螢幕，意外寫成歌曲〈隔著螢幕想念你〉（圖／杰威爾提供）

〈隔著螢幕想念你〉將遠距離戀愛中的不安全感與甜蜜瞬間化為旋律隔空傳情，派偉俊說自己沒有實際談過遠距離戀愛，但曾有過一個曖昧對象，當時跟對方相隔兩地，因時差聯繫不易深刻體會到無法見面的焦躁感，於是開始構思關於遠距離戀愛的主題，最終跟好友莫宰羊一起完成歌詞。MV描述派偉俊在開啟遠距離單戀，為了籌措旅費打多份工 ，相見的一天來臨，派偉俊興奮收拾行李準備遠赴國外表白，卻在臨行之際接起了一通令人錯愕的視訊通話，迎來意外的結局。

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除了親自參與腳本討論，這次派偉俊也邀請 YouTuber「一字馬女神」品子友情出演，兩人在活動上結識，因都喜歡滑雪常會互相交流，這次看到劇本需要一個陽光女主角，派偉俊馬上想起品子，品子笑說：「當時因訊息太多加上人在國外網路不穩，我不小心已讀派的邀請，兩個禮拜都沒發現，回國後突然看到快嚇死，馬上秒回，也算是意外地讓他『隔著螢幕想念我』了！」

▲▼派偉俊親自邀請「一字馬女神」品子拍攝MV（圖／杰威爾提供）

派偉俊也笑回：「我還以為她不想演不好意思說，都已經要放棄找別人了，幸好後來有收到她的訊息，不然大家就看不到這次合作了。」拍攝當天兩人在僅9度的陽明山上徹夜拍攝，低溫上陣幾乎凍僵，品子更是穿起露肩婚紗，面不改色在寒風中甜美上鏡。

由於場景較多，派偉俊也說這應該是他拍過耗時最長的MV，前一天深夜開拍，到最後眼睛都快張不開，為了感謝辛苦的劇組人員，放飯時派偉俊也特別訂了飲料上山慰勞大家。