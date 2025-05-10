歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！道歉文二次攻擊　她出手提告

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歌手陳彥衡羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！道歉文二次攻擊　她出手提告

記者田暐瑋／綜合報導

地下饒舌歌手陳彥衡2015年元旦當天在林俊傑簽唱會上毆傷對方，引發爭議，近日在Podcast和劇團「面白大丈夫」成員阿量對談，多次以「肉便器」、「小河馬」等侮辱性詞語形容，遭到網友強烈抨擊，鄭家純也已委託律師處理相關法律程序。

▲陳彥衡攻擊鄭家純是肉便器。（圖／翻攝自IG）

▲鄭家純。（圖／翻攝自IG）

陳彥衡與6yi7共同主持Podcast節目《YYDS 寵物溝通師》，近日邀請劇團「面白大丈夫」成員阿量，在討論藝人鄭家純（雞排妹）時，三人多次用輕佻語氣侮辱鄭家純外型，取笑對方153的身高不是小隻馬，而是「小河馬」，陳彥衡直言女方刷政治流量，脫口：「就肉便器，是嗎？」

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▲陳彥衡攻擊鄭家純是肉便器。（圖／翻攝自IG）

▲陳彥衡攻擊鄭家純是肉便器。（圖／翻攝自IG）

這段言論引發網友不滿，直指此行為物化女性、缺乏基本尊重。阿量隨後透過社群平台發文致歉，表示言論並非其個人立場，並為造成的傷害深感抱歉，但道歉文隻字未提鄭家純，被轟欠缺誠意，阿量才拍攝影片進一步道歉，坦承在節目中未能阻止不當言論，並表示深刻反省。

除了阿量的道歉外，陳彥衡也在節目官方社群發表聲明，「為了表達歉意，將抽獎送出10組鄭家純1比1飛機杯。」此舉被網友批評為二次羞辱。鄭家純大動作決定提告，強調已將相關資料交由律師處理，展開訴訟程序，以捍衛自身權益，「試圖靠性羞辱女性來博取關注的人，反映出他們的心靈貧瘠與情感匱乏，只能用低劣的言論去掩飾無能與懦弱。」

▲陳彥衡攻擊鄭家純是肉便器。（圖／翻攝自IG）

▲陳彥衡道歉文二次羞辱。（圖／翻攝自IG）

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