夢到大S淚崩！徐懷鈺罕曬同框具俊曄5人合照…揭她生前「義氣暖舉」

記者陳芊秀／綜合報導
大S（徐熙媛）病逝即將百日，徐媽媽黃春梅仍走不出喪女之痛，身為女兒的小S（徐熙娣）發文請大眾一起發文，分享與大S的回憶。其中藝人徐懷鈺分享了一張珍貴合照，與大小S、「酷龍」具俊曄、姜元來同框，並寫道「前陣子…我夢到妳了……。」
▲徐懷鈺發文分享大S回憶，PO珍貴5人合照。（圖／翻攝自IG）
徐懷鈺表示，與大S一起玩的日子總是充滿開心與放鬆，可以真正做自己。她讚許大S的真誠與溫暖，「她的真誠是可以讓人感受得到的，很溫暖，很喜歡那種氛圍」。她還提到大S常常教她一些自己不懂的事，鼓勵她勇敢追求想做的事情，並帶領姐妹們分享喜怒哀樂。即使後來因忙碌而聯繫變少，偶爾在工作中相遇或搭同班飛機，兩人依然能愉快地聊天，「她就是這麼讓我覺得沒有距離」。
曾有一次因為工作，徐懷鈺需要大S幫忙錄影片，大S毫不猶豫就幫忙錄了影片，「她就是這麼讓我覺得沒有距離，在我心裡早已有妳的位置……，我會放在心上，把妳教我的事記得。」
徐懷鈺接著用上哭泣表情，訴說著「前陣子…我夢到妳了！！
很真實！！妳的樣子很漂亮」，夢中的熙媛依然美麗動人，溫暖地告訴她「沒事了」。她最後寫道「妳還是一樣那麼漂亮，妳的善良妳的真誠妳的溫暖，我會一直記得一直帶著，謝謝徐媽媽，擁有她們姐妹，也讓大家擁有了大小S」。
【徐懷鈺IG全文】
與熙媛在一起玩的時光很開心很放鬆
可以真正的讓我做自己
她的真誠是可以讓人感受的到的
很溫暖…很喜歡那種氛圍
她常常會教我一些我不會的事
她常常鼓勵我一些我想做的事
她常常帶領我和姐妹們一起分享
喜怒哀樂……..
她常常叫我勇敢的做妳自己
即便…後續的我們少了聯繫
偶爾在工作時搭同班飛機……
我們還是一樣的可以聊天
有一次工作需要她錄視頻給我
她二話不說的答應我幫我錄了視頻
她就是這麼讓我覺得沒有距離
在我心裡早已有妳的位置……
我會放在心上..把妳教我的事記得
前陣子…我夢到妳了！！
很真實！！妳的樣子很漂亮
告訴我：沒事了！！！！
妳還是一樣那麼漂亮
妳的善良妳的真誠妳的溫暖
我會一直記得一直帶著
謝謝徐媽媽….擁有她們姐妹
也讓大家擁有了大小S
#大S影響我最深的1件事
#我最想念大S的1件事
#徐媽媽請好好愛護自己
讀者迴響