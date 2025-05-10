醉毆運將有內幕？　Makiyo氣「大家都被騙」友人首曝車上視角

圖文／鏡週刊

Makiyo近日因重提醉毆司機事件而引發軒然大波，當時受到輿論撻伐而只能道歉並保持沈默的她，如今則想釐清真相。據友人透露，其實事發當下，是Makiyo先遭司機刻意挑釁，並先被司機幹拐子，才引發後續種種。

▲Makiyo因打司機事件，事業全毀，如今則自立自強。（圖／翻攝自Makiyo臉書／鏡週刊）



Makiyo因登上網紅節目提及打司機事件，遭司機家屬揚言提告，但Makiyo則以一句「我也想知道真相」來回應，象徵她對於當時事件，仍有不平之處，她曾說，當時的過程，只有在車上的5個人才知道，而她的友人則向本刊透露了Makiyo這一邊的視角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Makiyo還原她打司機事件的視角，更分享判決書認為司機不是老實人。（圖／翻攝自Makiyo臉書／鏡週刊）

友人向本刊表示，當日Makiyo和姐妹、友寄隆輝飲酒後搭車續攤，一上車司機就認出她們的藝人身分，接著除了不停的講電話之外，開車時速更放慢到幾乎只有20公里，Makiyo才催促司機開快一點。

但司機不僅繼續用低於一般認知的時速駕駛，更往根本不是她們指定地點的方向開，不耐的Makiyo便喊著要下車，當時車資85元，加上夜間加成20元，於是前座的湘瑩掏出110元付款，友人轉述Makiyo回憶，「湘瑩被司機大罵一百零五啦！之後我才把身體前進，然後被揍右肩身體往後翻倒，湘瑩大喊『司機打人』事情就這樣開始的。」才引發後續毀滅包括Makiyo、湘瑩、丫子演藝前途的頭條事件。

▲Makiyo成為母親後，更勇於為自己發聲。（圖／翻攝自Makiyo臉書／鏡週刊）

而根據法院判決書，送醫到院時，司機昏迷指數為接近清醒的14，與家屬堅稱當時司機昏迷指數3說法出入甚大。根據醫事人員昏迷指數判斷表，3-8為嚴重程度的昏迷，13-14則是輕微程度。事發後Makiyo致電家屬想親自前往道歉，卻遭司機家屬以出國為由拒絕，也是Makiyo切身經驗。總之，打人就是錯，Makiyo一行人也受到社會與法律制裁，但對於還原事實真相，友人這邊的故事線，又呈現出和輿論風向有相當落差的視角。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

【更多鏡週刊報導】

獨家／Makiyo有想法不怕談運將事件 和經紀人親姊「胖姐」理念不同拆夥

獨家／「假裝在廈門工作、人卻在台北吃飯」 前夫再揭小甜甜說謊