蕭煌奇升級「開遊覽車了」駕照曝光！　 人氣男團報名給他載

記者蔡琛儀／台北報導

蕭煌奇推出全新單曲〈你攏無咧看〉，MV還有同門師弟FEniX參演，飾演隨媽祖出巡的「鳳凰宮－進香團」；蕭煌奇則繼上一張專輯扮演計程車司機後，本次飾演遊覽車司機，讓他開心笑說：「再度圓夢！」

▲▼蕭煌奇〈你攏無咧看〉升級「開遊覽車」。（圖／華納提供）

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蕭煌奇升級化身為「遊覽車司機」，載著各種千奇百怪的乘客：包括捧著神明像的師公、西洋傳教士、好大喜功的廢物主管、受虐小助理、還有一團莫名的宮廟少年進香團；行駛過程中，竟發生神明金牌竊盜事件，最後靠著「眼尖」的司機蕭煌奇，才得以順利逮住小偷。

MV也有著無論世界如何光怪陸離，車還要繼續開、人生也要繼續往前走。擔任遊覽車司機的蕭煌奇，也表示這回的「司機夢」更加完整了，開玩笑表示目前已是累積了大、小客車駕駛經驗的「老手」。

▲FEniX在蕭煌奇〈你攏無咧看〉MV擔任進香團角色。（圖／華納提供）

蕭煌奇師弟FEniX提到MV參演的契機，是因為今年2月在華納音樂的春酒上，FEniX毛遂自薦，希望能客串蕭煌奇MV中的角色，沒想到不久後就獲得了新MV中的關鍵角色，此次FEniX在MV中飾演來自「鳳凰宮」的少年進香團，跟著媽祖神像一同搭車準備出巡，擔任進香團的他們也穿上了特製寫著「鳳凰宮」的帽子和T恤，原味呈現可說十分接地氣，FEniX也興奮表示：「沒想到可以搭上煌奇老師開的車，很榮幸可以擔任老師的乘客！」