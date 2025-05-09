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具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局…私下找新住處

獨家／擔心「台北信義」繼承協商破局　傳具俊曄搬出和大S愛巢！尋覓新住處

▲擔心「台北信義」繼承協商破局，傳出具俊曄正在找新住處。（圖／翻攝自小S臉書）

圖文／鏡週刊

小S（徐熙娣）歷經大S（徐熙媛）驟逝的重大打擊，心情沉重之餘，生活也悄然出現變動。日前傳出她已搬離長年居住的「帝寶」，遷入S媽（徐春梅）目前所住的「國家藝術館」。據悉，小S的長女Elly去年赴美讀書，次女Lily與許老三也日漸獨立，讓她得以將更多心力放在照顧母親上。經與丈夫許雅鈞商討後，她決定抽出更多時間陪在S媽身邊。

獨家／擔心「台北信義」繼承協商破局　傳具俊曄搬出和大S愛巢！尋覓新住處

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▲大S驟逝，S家仍走不出傷痛。（圖／翻攝自小S臉書）

大S驟逝震驚演藝圈，S家生活步調也受到極大影響。而大S生前在台北市購置兩棟豪宅，其一「台北信義」為她與丈夫具俊曄所居；另一戶「國家藝術館」則已在生前贈與母親居住。然而「台北信義」的房貸及抵押所借的錢，總共仍有2.5億元尚未清償。根據台灣現行法律，這筆資產與負債將由遺產繼承人即大S老公具俊曄與兩名子女共同承擔。但由於子女尚未成年，實際繼承要如何處理，則得由小孩的生父汪小菲出面協商。

獨家／擔心「台北信義」繼承協商破局　傳具俊曄搬出和大S愛巢！尋覓新住處

▲小S歷經喪姊之痛心情大受打擊。（圖／翻攝自小S臉書）

本刊接獲消息，除了小S為了陪伴S媽搬離帝寶，具俊曄近日也正積極尋覓新住處。據悉，具俊曄雖留在台灣，暫無返回韓國計劃，但他已私下透過友人尋找租屋處，以防未來若協商未果，不得不搬離與大S生前共住的「台北信義」。

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