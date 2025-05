打造破億暈船神曲！　「英倫唱作暖男」Henry Moodie七月首度登台開唱

記者蕭采薇/台北報導

靠著一曲「暈船神曲」《drunk text》快速竄紅全球、生涯突破六億次收聽天量的英倫唱作暖男亨利莫迪(Henry Moodie),正式宣佈帶,全新巡演《Henry Moodie 2025》首度來台開唱。,選定7月25日於Zepp New Taipei登場。

▲Henry Moodie將於七月首度來台開唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

帥氣外貌與音樂才華於一身的亨利莫迪,一向寵粉無極限,除了在公布前,搶先在TikTok深情自拍配上成名曲《drunk text》詢問網友們「我應該去亞洲巡迴嗎?我要到哪個城市?」影片上傳後秒引起暴動,樂迷們紛紛許願瘋喊「來台北!」、「Henry我愛你,來台北!」

年僅21歲來自英國在網路世代成長的亨利莫迪,無比才華在11歲寫歌譜曲、13歲開始在YouTube及TikTok上傳像是Imagine Dragons、Justin Bieber、Ed Sheeran等巨星的自彈自唱翻唱影片引來大票網友關注,擠身全球社群紅人,2022年正式發行了首支單曲《you were there for me》累積破億收聽量,迅速在國際市場發光發熱。

緊接著被鄉民譽為「暈船神曲」的《drunk text》就此誕生,以洗腦節奏與讓人身歷其境的歌詞,為情所苦的回憶打動人心,全球累積近 5 億次串流量,尤其是東南亞地區造成熱烈共鳴,並創下超過 13 張白金認證的佳績,無論是創作力、現場演唱實力,還是社群影響力,Henry Moodie 早已用證明自己是新世代最受矚目的全方位唱作新星之一。

邁入2025年Henry Moodie積極籌備個人首張專輯外,全新巡演《Henry Moodie 2025》宣布將在七月展開,並於7月25日在新北Zepp New Taipei開唱。同時也邀請到英國人氣男團 New Hope Club 成員 Reece Bibby 擔任嘉賓,同時可見到「英倫雙帥」演出,詳情請洽Live Nation Taiwan。