宋智孝來台「頂大素顏信義區喝酒」 　豪邁大笑：我就是醉客，沒人認得

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女星宋智孝睽違7年訪台，此趟是為了宣傳紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，好心情藏不住，8日下午接受台灣媒體訪問時，閒聊時談到7日抵台後，晚間在信義區與友人享受自由時光，她自虧「我是大素顏，沒有人認得出來啦！」逗笑所有人。

▲宋智孝相隔7年來台，很想念好吃火鍋店。（圖／記者周宸亘攝）



宋智孝7日搶先抵台，難得來到台灣工作，她趁空在信義區小酌幾杯，性格向來灑脫的她，沒有刻意變裝，以最自然的打扮坐在餐廳室外與友人聊天，她開心地說：「好久沒來台灣了，然後天氣又很好，心情不錯就出去了。」

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▲宋智孝7日晚間在信義區與友人放鬆地喝酒聊天。（圖／翻攝自Instagram／my_songjihyo）



台灣北部7日早上雖有暴雨，但宋智孝一抵達台灣雨就停了，她笑答：「我是天氣妖精，去到哪裡天氣都很好，沒下雨所以去露天酒吧喝酒，我覺得我和台灣很合！」她邊喝酒邊享受著夜晚的微風吹來；被問到沒有被認出來嗎？她豪邁大笑：「我大素顏，沒有人認出來，我就是一個喝酒的醉客享受自由。」

宋智孝8日晚間出席紀錄片首映會，她用中文「好久不見」打招呼，「我相隔7年才來，謝謝大家這麼歡迎我，真的很開心，很高興見到大家。」她透露上次來台時吃了一家超好吃的火鍋店，「真的非常好吃，這次終於找到了」，被追問等等應該會去吃嗎？她露出神秘笑容表示「秘密！」

▲宋智孝分台宣傳《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》。（圖／記者周宸亘攝）



這趟訪台宣傳紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，宋智孝在親自體驗專業職業後，她對於海女心生崇拜感，「她們下到海水裡只是一天的一小部分，還要到海田採收、為家人做菜下廚等等，4、50年都這樣默默地接受一切並生活著，她們堅韌的毅力讓我最敬佩。」與海女一起工作，她也自嘲：「她們對我的標準其實放很多水了。」希望海女們的工作一直都很安全。

宋智孝也表示，「希望大家看完《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，不論你是在哪個領域，專業人士都愛著自己的工作，就像海女也是在專業領域崗位上發光發熱。」

▲宋智孝特地用中文「好久不見」打招呼。（圖／記者周宸亘攝）



《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》將於5月11日起搶先在亞洲地區的 BBC Earth 頻道與 BBC Player 平台首播，每週日晚間9點在BBC Earth頻道（有線電視18頻道，中華電信MOD 252頻道）播出，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo同步上架。

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