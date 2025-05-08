ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宋智孝來台「頂大素顏信義區喝酒」 　豪邁大笑：我就是醉客，沒人認得

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女星宋智孝睽違7年訪台，此趟是為了宣傳紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，好心情藏不住，8日下午接受台灣媒體訪問時，閒聊時談到7日抵台後，晚間在信義區與友人享受自由時光，她自虧「我是大素顏，沒有人認得出來啦！」逗笑所有人。

▲▼宋智孝出席《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲宋智孝相隔7年來台，很想念好吃火鍋店。（圖／記者周宸亘攝）

宋智孝7日搶先抵台，難得來到台灣工作，她趁空在信義區小酌幾杯，性格向來灑脫的她，沒有刻意變裝，以最自然的打扮坐在餐廳室外與友人聊天，她開心地說：「好久沒來台灣了，然後天氣又很好，心情不錯就出去了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼宋智孝7日晚間在信義區喝酒聊天。（圖／翻攝自Instagram／my_songjihyo）

▲宋智孝7日晚間在信義區與友人放鬆地喝酒聊天。（圖／翻攝自Instagram／my_songjihyo）

台灣北部7日早上雖有暴雨，但宋智孝一抵達台灣雨就停了，她笑答：「我是天氣妖精，去到哪裡天氣都很好，沒下雨所以去露天酒吧喝酒，我覺得我和台灣很合！」她邊喝酒邊享受著夜晚的微風吹來；被問到沒有被認出來嗎？她豪邁大笑：「我大素顏，沒有人認出來，我就是一個喝酒的醉客享受自由。」

宋智孝8日晚間出席紀錄片首映會，她用中文「好久不見」打招呼，「我相隔7年才來，謝謝大家這麼歡迎我，真的很開心，很高興見到大家。」她透露上次來台時吃了一家超好吃的火鍋店，「真的非常好吃，這次終於找到了」，被追問等等應該會去吃嗎？她露出神秘笑容表示「秘密！」

▲▼宋智孝出席《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲宋智孝分台宣傳《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》。（圖／記者周宸亘攝）

這趟訪台宣傳紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，宋智孝在親自體驗專業職業後，她對於海女心生崇拜感，「她們下到海水裡只是一天的一小部分，還要到海田採收、為家人做菜下廚等等，4、50年都這樣默默地接受一切並生活著，她們堅韌的毅力讓我最敬佩。」與海女一起工作，她也自嘲：「她們對我的標準其實放很多水了。」希望海女們的工作一直都很安全。

宋智孝也表示，「希望大家看完《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，不論你是在哪個領域，專業人士都愛著自己的工作，就像海女也是在專業領域崗位上發光發熱。」

▲▼宋智孝出席《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲宋智孝特地用中文「好久不見」打招呼。（圖／記者周宸亘攝）

《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》將於5月11日起搶先在亞洲地區的 BBC Earth 頻道與 BBC Player 平台首播，每週日晚間9點在BBC Earth頻道（有線電視18頻道，中華電信MOD 252頻道）播出，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo同步上架。

獨家／宋智孝越過人海「認出10年粉絲」：妳怎麼來了？　經紀人親自上前問候

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

【撞到頭會痛到哭】提醒完學員後皮拉提斯老師下秒親身示範XD

推薦閱讀

劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

鍵盤柯南揪Mandy「同時交往4男」鐵證！　「叫床太大聲」法院認證

鍵盤柯南揪Mandy「同時交往4男」鐵證！　「叫床太大聲」法院認證

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

保溫瓶打爆手！「分手妹」深夜控《棒棒堂》拿鐵家暴 濺血報警：被逼瘋

保溫瓶打爆手！「分手妹」深夜控《棒棒堂》拿鐵家暴 濺血報警：被逼瘋

金主開記者會訴澎恰恰仍欠債7千多萬　乾兒子因他被電擊棒電擊屁滾尿流

金主開記者會訴澎恰恰仍欠債7千多萬　乾兒子因他被電擊棒電擊屁滾尿流

感謝白沙屯媽祖給的禮物！　香蕉進香中…突收「好消息」

感謝白沙屯媽祖給的禮物！　香蕉進香中…突收「好消息」

獨家／李珠珢黑料再＋3！知情人士爆內幕　捲負面風波「球團回應了」

獨家／李珠珢黑料再＋3！知情人士爆內幕　捲負面風波「球團回應了」

家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」…畫面2設定網揭背後原因

家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」…畫面2設定網揭背後原因

許瑋甯爆懷孕4月「神隱2天首露面」！被拍私下一幕 40歲絕美狀態曝

許瑋甯爆懷孕4月「神隱2天首露面」！被拍私下一幕 40歲絕美狀態曝

澎恰恰發「黑底白字文」慟好友驟逝！死別才知友暖舉：為了我賣股票

澎恰恰發「黑底白字文」慟好友驟逝！死別才知友暖舉：為了我賣股票

峮峮穿高中制服《夏日最後的祕密》演校花超兇！　粉絲喊：好想被她罵

峮峮穿高中制服《夏日最後的祕密》演校花超兇！　粉絲喊：好想被她罵

《棒棒堂》拿鐵爆「婚內曖昧隊員前女友」！分手妹：我是什麼東西

《棒棒堂》拿鐵爆「婚內曖昧隊員前女友」！分手妹：我是什麼東西

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

鍵盤柯南揪Mandy「同時交往4男」鐵證！　「叫床太大聲」法院認證

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

保溫瓶打爆手！「分手妹」深夜控《棒棒堂》拿鐵家暴 濺血報警：被逼瘋

金主開記者會訴澎恰恰仍欠債7千多萬　乾兒子因他被電擊棒電擊屁滾尿流

感謝白沙屯媽祖給的禮物！　香蕉進香中…突收「好消息」

獨家／李珠珢黑料再＋3！知情人士爆內幕　捲負面風波「球團回應了」

家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」…畫面2設定網揭背後原因

許瑋甯爆懷孕4月「神隱2天首露面」！被拍私下一幕 40歲絕美狀態曝

澎恰恰發「黑底白字文」慟好友驟逝！死別才知友暖舉：為了我賣股票

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

宋智孝

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《鬼滅之刃》神曲來了！MY FIRST STORY登台8月南港展覽館開唱
  2. 宋智孝來台「頂大素顏信義區喝酒」 　豪邁大笑：我就是醉客，沒人認得
  3. 分手妹認「整天都在哭」　控《棒棒堂》拿鐵家暴IG再發聲
  4. 獨家／宋智孝越過人海「認出10年粉絲」：妳怎麼來了？　經紀人親自上前問候
  5. 獨家／理科太太砸重金「邀2大咖韓星代言」！　證實辦見面會同歡粉絲
  6. 獨家／29萬YouTuber半年「損失7位數」　斜槓舞台劇演員認了不後悔
  7. 老公也是菁英！日本「最美女警長」華麗背景曝　住東京高級大樓
  8. 戴立忍出道演藝圈35年「首度被擊敗」　對手演員一開口他秒淚崩！
  9. Popu Lady驚喜合體！　「5人全員到齊回憶殺」燦笑全被拍
  10. 蕭煌奇真的騎機車了...破天荒載她上路！　畫面曝光：下次開飛機

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366