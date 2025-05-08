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獨家／宋智孝越過人海「認出10年粉絲」：妳怎麼來了？　經紀人親自上前問候

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女星宋智孝8日為了宣傳紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》來到台灣，睽違7年與粉絲見面，她晚間出席首映會活動，穿著一身白色禮服，親切地鞠躬打招呼。但記者會上出現小插曲，她突然越過重重攝影海，忘向後方的粉絲群，突然大喊一聲「妳怎麼來了？」2名粉絲其實是喜歡她10年之久的海外粉絲，一位是美國人、一位是菲律賓人，搭了13小時飛機來到台灣，令宋智孝非常驚喜。

▲▼宋智孝出席《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼宋智孝看到10年粉絲現身於台灣超驚訝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼宋智孝看到10年粉絲現身於台灣超驚訝。（圖／記者周宸亘攝）

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宋智孝8日晚間穿著一襲優雅的禮服現身松仁影院，眼尖的她，在活動開始沒多久，就驚訝地對著後方的粉絲大喊：「妳怎麼來了？」全場誤以為是朋友，但其實2位粉絲是喜歡她非常久的鐵粉。《ETtoday》記者會後採訪2位粉絲，她們解釋喜歡宋智孝非常久、至少10年。其中一位美國粉絲Madelyn用英文透露：「我今天早上才抵達台灣，飛了13個小時。」另一位菲律賓粉絲Reign成功搶到電影票，Madelyn表示：「多虧朋友的福，我才能進去看電影。」

Madelyn、Reign是骨灰級的鐵粉，兩人的的出現令宋智孝非常驚喜，記者會結束後，宋智孝經紀人還特地抽空去見她們，兩人準備了2大袋禮物與卡片轉交給經紀人，並與經紀人寒暄了片刻，隨後便進到影院觀看電影院。

▲▼宋智孝出席《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲宋智孝希望與台灣海女見面。（圖／記者周宸亘攝）

宋智孝透過紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》宣揚海女文化，首映前表示「我其實與海女、海邊很靠近，海女職業傳承1000年，這是很專業也很傳統的職業，可以透過紀錄片公開海女的一切，讓我覺得很有意義。」

她知道台灣也有海女，大方邀約：「我也想見見台灣的海女，可以韓國跟台灣海女一起工作看看，好像也不錯。」被問到有機會來台灣體驗海女工作嗎？她豎起大拇指表示：「非常好！」下一秒蹦出中文「好吃好吃」，把學會的中文學以致用，逗笑所有人。

▲▼宋智孝出席《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼宋智孝相隔7年來到台灣，宣傳紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼宋智孝相隔7年來到台灣，宣傳紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

透過紀錄片，宋智孝更了解海女的辛苦之處，「海女共同體，跟她們相處的時候，她們沒有把我當成『藝人宋智孝』，而是我把我當作『普通人宋智孝』，雖然不擅長表達言語，但還是會關心我叫我吃東西，讓我有更融入的感覺。」活動上，她敬業地宣傳紀錄片，更不忘與粉絲互動，向後方粉絲提問「你們都有看嗎？」粉絲回答「看過了」，她幽默虧：「我都沒看過，你們怎麼先看了！」並宣傳本片將在5月11日於BC Earth頻道與BBC Player平台首播，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo同步上架。

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