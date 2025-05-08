獨家／李珠珢黑料再＋3！知情人士爆內幕　捲負面風波「球團回應了」

記者孟育民／台北報導

「AI女神」李珠珢加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，卻遭週刊踢爆耍大牌，因為無法站C位而情緒失控、拒絕賽前表演等等，引發熱議。如今《ETtoday星光雲》再接獲讀者爆料，指稱李珠珢上場前時常對應援舞不熟悉，甚至邊嚼口香糖邊跳，對於球團要求更是配合度極低，她曾在主題日跟球團反應，不願意跟學姐穿同套衣服，導致學姐被迫無奈臨時改衣服。對此，球團也做出回應。

▲李珠珢再被爆黑料。（圖／資料照／記者李毓康攝）

富邦育樂對此回應，公司會視主題日活動性質安排表演服飾，同時為兼顧美觀以及個人特色，啦啦隊員亦可能會穿著不同服飾登台，此皆經過事前完整規劃。球團同時感謝外界關心，未來將妥為溝通並提醒表演者加強注意專業形象，也盼望外界多鼓勵場上所有認真應援的啦啦隊員，避免誤信或散佈與事實不符之爆料。

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▲李珠珢頻繁被爆黑料，球團回應了。（圖／資料照／記者李毓康攝）

李珠珢負面新聞頻頻，記者求證相關人士，對方表示確實有聽聞「耍大牌」等事蹟，他語重心長地說：「為什麼同樣都是富邦的韓援，其他人都沒有爆出問題？而且至今都沒有其他富邦的女孩站出來幫李珠珢說話，其實一切早已經有答案了，只是大家都沒說破而已。」