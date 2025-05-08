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i-dle回歸舒華頂出道以來最狂金色短髮　發狠踢門把網瘋狂：變辣餃子

文／妞新聞

〈TOMBOY〉、〈Nxde〉、〈Queencard〉、〈Super Lady〉、〈Klaxon〉…人生神曲即將再加1啦！韓國人氣女團「(G)I-DLE」去年集體續約後，正式宣告帶著第八張迷你專輯《We are》於5月19日回歸，睽違10個月的5人完整體出擊，讓全球粉絲期待不已，同時更無預警重磅宣布『再也不用(G)I-DLE了！？』

(G)I-DLE成軍7週年

丟掉「G」重新出發

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▲(G)I-DLE成軍7週年宣布改名。（X@official_i_dle）

▲全新團名i-dle回歸概念影片。（圖／Youtube／i-dle (아이들)，下同）

2018年出道的(G)I-DLE，在迎接成軍7週年以及發行回歸專輯的同時，率先公開更改團名，將(G)I-DLE中有女子意思的「G」以及「（）」拿掉，告別過去的框架、象徵不受性別定義的新展望，官方平台、SNS也同步火速換上全新團名LOGO『i-dle』，就連回歸概念影片也召集全員一起把刻著G的棺材祭天，儀式感滿滿。

呆萌水餃變辣味泡菜餃？

舒華頂「出道以來最狂金色短髮」


還記得一頭金髮的BABY BOSS嗎？台灣籍、忙內成員「葉舒華」近日才因為戒掉澱粉嚴格身材管理登上新聞版面，她在最新釋出的「i-dentity Trailer」預熱影片中再度引爆熱議，可以看到模糊的影片中，舒華穿著全紅洋裝勾勒出零贅肉的曼妙身材，大挖背設計露出性感白皙美背，不過一頭黑長髮居然變成「金色耳下短髮」！！！

舒華在影片中正轉著「G字型的門把」，轉不開的她，氣到抬腳一腳霸氣踢開門，門上儼然寫著i-dle字樣，另一支預告影片中舒華的新髮型更加明顯，光是坐在那裡露出側臉都自帶高冷氛圍，影片中薇娟砸破G字窗戶再度「手撕G」，新造型一曝光粉絲紛紛驚艷大讚：「冷美女狼系舒華太讚了！」、「我們可愛的餃子變泡菜辣餃子了！」

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

 (G)I-DLE回歸倒數「舒華近況驚呆全網」！狠戒澱粉瘦出零贅肉螞蟻腰，粉哭：剩餃子皮了

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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Niusnews妞新聞, i-dle, 舒華

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