Sandy錄一半突被當眾問「有氣泡水喝嗎」！真實反應全放送：好煩喔

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）日前遭爆擔任氣泡水機代言人時，因被廠商抓包轉賣公關品，險些丟掉代言。事後雖已否認，她仍不改幽默地自我調侃，就算錄影時被來賓當面問「有氣泡水可以喝嗎」，她也絲毫不動怒。

▲Sandy被當面問「有氣泡水可以喝嗎」，應對超幽默。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）



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Sandy錄製《小姐不熙娣》到一半，突然拿起工作人員製作的「獅子座」牌子，開口想確認這是否要贈送她，「因為我怕我等一下又拿去賣」，自我調侃之前發生的爭議。

▲Sandy自我調侃（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）



助理主持派翠克連忙搭話說，「獅子座」的牌子確實是Sandy的，「妳可以放到網拍上面。」Sandy聽了故意翻白眼，還開玩笑反問「網拍現在有免運嗎？」

▲Sandy開自己玩笑。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）



有趣的是，聽到來賓李妍瑾當眾說「有氣泡水可以喝嗎」時，Sandy馬上接話，「不好意思因為賣掉了」，開玩笑應對逗樂現場所有人，「好煩喔～在我家啦，來我家喝！」

▲Sandy邀請來賓來家裡喝氣泡水。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）