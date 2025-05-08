《魔鬼的計謀2》圭賢與邵熙火花不一般！網掀真相「9年前拍過吻戲」

記者吳睿慈／綜合報導

由Netflix製作的實境秀《魔鬼的計謀2》於6日推出第二季，本季找來各界精英，遊戲難度全面升級，甫開播就掀起全球追劇潮。其中，Super Junior圭賢也是參賽者之一，他充分展現腦力數度留在生活館，也有觀眾發現他與另一位女嘉賓邵熙表現得很親近，原來兩人已是舊識，曾經在2016年合作過戲劇，且該部劇還有吻戲。

▲圭賢加盟益智節目《魔鬼的計謀2》表現亮眼。（圖／翻攝自NETFLIX）



圭賢加盟益智節目《魔鬼的計謀2》，首場遊戲就以亮眼的角色奪得勝利，過程不斷出現反轉，但他皆迎刃而解，展現過人的腦力，而他與女演員邵熙同一組，兩人一起晉升到豪華住處就此累積團體情分；就連後面的遊戲部分，圭賢與邵熙時常組成一隊，女方會不經意抓住他的袖子，引起一陣議論。

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▲▼圭賢與邵熙9年前拍過吻戲。（圖／翻攝自YouTube）



事實上，圭賢與邵熙早在過去就熟識，2016年合作過網路劇《愛上就會死的女人奉順》，兩人在劇裡飾演一對相戀情侶，不只有親密約會戲份，還有甜蜜的吻戲，《魔鬼的計謀2》播出後，使得兩人吻戲的相關畫面再度拿出來被討論，粉絲驚呼「原來早就認識了」、「吻戲好青澀」。

▲《魔鬼的計謀2》本季找來眾多高手。（圖／翻攝自NETFLIX）



《魔鬼的計謀2》開播後，討論度居高不下，本季找來眾多高手，「桌遊大師」天諾、「圍棋天才」李世乭（李世石）等，還有《換乘戀愛》鄭賢圭計有著一張超帥臉龐，甚至是IQ156的人才，他憑藉堅強毅力，破解住宿處的任務，令全場嘉賓都對他相當敬佩。