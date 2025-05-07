何如芸打離婚官司幕後高人竟是她　于美人重提當年離婚：很不理智

記者葉文正／台北報導

東森超視時尚命理綜藝節目《美人餐桌》，由知名主持人于美人領軍，近期邀請呂文婉、何如芸等藝人來賓，暢談作為單身母親與兒女相處的血淚故事。于美人自曝，過去和處女座小孩相處時，總是很小心翼翼怕惹他們生氣，糾結十幾年才想通：「誰養誰啊！幹嘛看你臉色！」決定改變方式，比他們更兇，沒想到真的有效！

▲何如芸(左)打離婚官司受于美人指點。（圖／東森超視）

資深女演員何如芸也透露，離婚時大兒子跟小兒子分別在12歲、9歲時，被送到新加坡生活，與孩子分隔兩地，讓她感觸良多。所幸兒子非常貼心，不僅沒有埋怨，反而安慰她：「不會生氣，如果你一直跟我在一起，我會變成媽寶。」讓何如芸當場淚崩，直呼「我兒子療癒到我。」于美人也接著感嘆提到，對於失婚婦女們來說，離開丈夫不難，難的是離開小孩，更自爆「如芸離婚的過程我都知情，果然要找理智的過來人，就是本人我給出一些建議給她。」更重提當年自己「很不理智」的離婚往事。

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▲呂文婉也提到當年離婚經驗。（圖／東森超視）

何如芸也補充，自己和于美人請的是同一位離婚律師，開庭前一天，她忍不住打給于美人哭訴，只要看到對方就很痛苦，不知如何是好。于美人建議她：「明天開庭就找一個桌腳，不要看任何地方，就看著那個桌腳，這樣會讓法官覺得妳在巨大的創傷裡，已經放空，沒有任何辯駁的能力，無力又無助。」沒想到隔天出庭，律師竟稱讚她表現判若兩人！讓何如芸笑說，這一切都要感謝「高人指點」。一旁的呂文婉則開玩笑說，律師費應該要分一成給美人姐！

身為單親媽媽的呂文婉，也坦承對孩子有分離焦慮，只要孩子開始獨立自主，反而讓她崩潰大哭，覺得孩子不再需要自己了。她也分享，自己從未打過孩子，但仍對孩子造成許多陰影。直到女兒大四時，母女倆才促膝長談、抱頭痛哭，才了解單親家庭帶給女兒的負面壓力有多大。于美人也分享：「很多時候，家庭結構改變，變成單親家庭，母親這時會非常脆弱，家中的孩子反而會扮演起家長的角色來照顧妳。但這種時候，爸媽千萬不能覺得小孩很懂事，更不能耽溺在其中，要趕快站起來，因為如果家庭序位錯亂，孩子長期扮演不對的角色，會嚴重影響他的人際與情感關係，造成扭曲。」



諮商心理師蘇予昕也表示：「曾聽過一句話，當孩子感覺父母沒有能力愛他時，他並不會停止愛他的父母，而是會停止愛他自己。當孩子必須擔起照顧爸媽的責任時，往往會放棄自我覺察和照顧自己的能力。」對此，于美人也精神喊話：「人會因為扛責任而變得堅強，不要覺得自己沒有站起來的能力，只要妳願意撐住，堅強的力量就會自然長出來！」想知道更多母親與孩子的相處之道嗎？請鎖定東森超視33頻道，每週一至週五晚上8點播出的《美人餐桌》。