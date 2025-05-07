金賽綸證人遭砍「驚動FBI出手調查」！2殺手襲擊　家屬怒控：教唆殺人

記者田暐瑋／綜合報導

金賽綸家屬7日召開記者會指控金秀賢「違反兒少福利法」，並公開金賽綸生前自白音檔，承認國二時就被侵犯，YTR橫豎研究所更直指手握錄音檔的爆料者遭到殺手追殺，全身共被刺9刀，2名殺手從紐約JFK機場入境，進行了有計劃的犯罪，驚動美國聯邦調查局（FBI）調查中。

金賽綸在離世前1個月錄製了一段長達1小時30分鐘的錄音訴說心中委屈，不過手上握有音檔的證人卻遭刺殺，YTR橫豎研究所指出，該證人於韓國時間5月1日遭到來自韓國和中國的2名殺手襲擊，頸部、右肩及手共被刺9刀，2名殺手於4月30日晚上從紐約JFK機場入境，目前此案件正在美國聯邦調查局（FBI）調查中，證人家屬憂心再受攻擊，才決定公開部份錄音檔。

▲金秀賢承認與金賽綸曾交往。（圖／翻攝自IG、YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於金賽綸和證人的關係？YTR橫豎研究所透露，「金賽綸和這位至少認識了10年以上，最初是在去年10月底萬聖節週，在美國新澤西的一家韓國人常去的酒吧，證人偶然在那裡遇到了金賽綸，當時金賽綸已經被金秀賢、李鎮浩等人折磨得筋疲力盡，她說自己真的想離開韓國，想要在美國生活，正為如何在美國生活而苦惱時，剛好碰上了證人。」

▲檢舉金秀賢的線人遭刺傷。（圖／翻攝自YouTube）

由於是10年來的第一次重逢，金賽綸事後又約了證人想聊心事，也就是今年1月兩人再約出來談話，證人也在金賽綸的同意下錄音，「當時證人覺得，如果貿然公開這件事，對自己沒有好處，所以保持低調。但一個月後，金賽綸去世了。之後看著李鎮浩持續做節目騷擾金賽綸和她的遺屬，證人才覺得「這樣不行」，於是寄了郵件去阻止他。」卻沒想到遭到襲擊，「證人已經把手機交給了美國 FBI，請FBI進行數據取證。」

▲▼金賽綸家屬記者會控金秀賢。（圖／翻攝自YouTube）