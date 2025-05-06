楊丞琳：不愛妳的人已不重要！　搬媽媽19字金句吐心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星楊丞琳最近被Makiyo（川島茉樹代）上節目爆料「紅了之後不認人」，為此她事後透過經紀公司駁斥爆料內容，雙方各說各話引發外界關注。最近到香港舉辦演唱會的她，稍早在社群曬出一系列照片，並引用媽媽曾對她說過的19字金句表示：「不愛妳的人，已不重要了。」

▲楊丞琳最近到香港開唱。（圖／翻攝自Facebook／楊丞琳Rainie Yang）



楊丞琳在社群秀出一系列到香港開唱的照片，同時也分享媽媽曾對她說過的一句話，「會愛妳的人依然會在，不愛妳的人已不重要了。」談到這次再度赴港演出，仍受到當地歌迷的熱烈歡迎，楊丞琳在文末表達感謝：「多謝香港again，謝謝所有愛我的人。」貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

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▲楊丞琳分享近況。（圖／翻攝自Facebook／楊丞琳Rainie Yang）

回顧整起事件，Makiyo先前上薔薔Podcast節目《薔栗膠》爆料，過去與某女星有不錯交情，對方走紅前常到她家玩，甚至得到媽媽關照。然而，對方成名後卻在公益活動上對Ma媽媽視而不見，讓Ma媽媽當眾酸她。值得一提的是，Makiyo給出線索，形容該女星是「大家都認識」、「被罵得很慘」且仍活躍演藝圈，後來直球公布該女星就是楊丞琳。

▲楊丞琳的圈內好友紛紛發聲力挺她。（圖／翻攝自Facebook／楊丞琳Rainie Yang）

節目內容曝光後，楊丞琳透過經紀公司表示：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。」最後也不忘祝福Makiyo：「望故友保持良好心情，祝福一切都好。」此外，好友吳青峰、潘瑋柏、王心凌、陳妍希、黃小柔及張棋惠等人，事後也都紛紛在社群發文力挺好友，掀起不小討論。