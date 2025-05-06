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詹姆士再發聲明反擊　慘痛教訓　永遠要留證據保護自己

記者葉文正／台北報導

知名廚師詹姆士今天再被製作人王鈞六大指控，他今晚也表示：「雖然不希望因詹醬公司的合資糾紛占用媒體版面，但看到媒體報導王鈞大哥的不實聲明，為了避免大眾產生誤會，還是決定再一次把事情說清楚講明白。」

▲▼詹姆士。（圖／京都堂嚴選提供）

▲詹姆士再度出來闢謠。（圖／京都堂嚴選提供）

在合資與借款部分，在這次的合資經驗當中我學到了一個很慘痛的教訓，「永遠都要記得留下證據、保護自己」。2016年成立詹醬公司後，我確實投入了200萬資金，並以這些資金開始投入產品的研發，相關支出細項在2018年丘女士入股後，基於合夥信任原則，我把所有帳務相關資料全數交予丘女士，沒想到會被對方以斷章取義的方式公開。

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▲▼有綜藝坦克之稱的製作人王鈞、資深經紀人丘秀珠與兒子《還錢》導演王鼎霖合照。（圖／傑星傳播提供）

▲有綜藝坦克之稱的製作人王鈞、資深經紀人丘秀珠與兒子《還錢》導演王鼎霖合照。（圖／傑星傳播提供）

新舊負責人交接時，丘女士的會計查核後有提供了一份統整後的公司帳務資料，根據資料大家可以看到，認列了1,664,897的內帳損失，確實如我上一份聲明所說，這是我的研發支出，近200萬的支出認列股本，跟王鈞大哥所指控的「空殼公司」、「沒出半毛錢」完全不符。

而王鈞大哥所說的300萬借款， 實情是，公司資本額增資為500萬，丘女士有沒有真正匯入200萬進詹醬公司，其實我不清楚，因為帳務我也看不到，但我的百分之六十股份300萬的部分，100萬的確是由丘女士借我，剩下200的部分也由對方會計查看帳務認列進去了，我也的的確確補進公司1,301,004元。

我是一個料理人，做生意、看合約文字不是我的專長，後來律師朋友跟我說我才知道，丘女士入資詹醬公司的200萬，原本就不該列為我個人的借款，但這樣的合約當初我卻因為信任對方沒細看就直接簽了．．．。

至於會計師查帳，我是一個很容易相信人的人，當初請會計師來查帳，一開始我真的沒有想惡意揣度丘女士營運的公司有舞弊行為，沒在管帳的我只是單純的想知道，詹醬公司到底是出了什麼事導致虧損？這就是為什麼會計師不是來查舞弊，而是以「諮詢服務」的形式進行。

但是根據會計師事務所的報告：詹醬公司進銷存的管理沒有按正常管理登記。白話來說，一般正常公司該有的存貨管理，詹醬公司從頭到尾都沒有這一套東西，這也成為我想退出公司營運的導火線，後續虧損持續擴大，更堅定我想結束的決心。

再提開除員工部分，從王鈞大哥公開11/9的對話紀錄大家應該可以看得出來，我當時想得哪是開除員工，而是想要結束這間持續虧損的公司。提出想要透過開除員工來節省成本讓公司繼續營運的，確實是丘女士10/27日提出的，這次直接附上語音對話紀錄。


這些員工都是跟隨很久、盡心盡力的好員工，因公司經營不善而被資遣非我所願，因此他們被資遣後，如果有自媒體的拍攝工作，我還是會請他們來Part Time幫忙，希望盡量不要影響他們的生計，能幫一點是一點。
另外，在這裡鄭重呼籲王鈞大哥和丘女士，員工們在這次事件中是最無辜的，請不要再把他們牽扯進來，這件事就衝我來，到我為止。


還有蘇丹紅廠商，王鈞大哥說當初蘇丹紅廠商「佳廣」是由我所推薦，完全不是事實。我負責的是產品的口味設計，實際上的流程為：詹醬公司員工依照我設計的口味尋找合適的廠商，做出樣品給我試吃，挑選味道最接近的廠商。就如王鈞大哥所說，產品口味決定了，廠商就已經被決定了，但問題是，一開始找哪間廠商打樣就不是我決定的，我挑選的是最接近的口味！

王鈞大哥提供的截圖完全是斷章取義，這些對話內容都是由詹醬公司的員工貼給我，我轉貼給丘女士，王鈞大哥這樣的資料提供營造一種廠商似乎是由我來接洽的錯覺，然而實情完全並非如此。
我沒有私接葉配案件，最後對於王鈞大哥質疑為何沒有說明「私接業配」的部分，我本來是認為這件事簡單清楚到不需要說明，但既然王鈞大哥發問了，我就在這邊對您鄭重說明：經紀約期間，傑星經紀公司的員工就在我的社群小編當中，有可能我發布任何私接的業配而公司毫不知情嗎？ 重申一次，如我上一篇聲明所說，頻道業配所有合作都是由傑星公司代表簽三方約，我是一個很聽話的藝人，絕對沒有私接其他業配的行為。王鈞大哥只憑揣度就私自向媒體不實爆料，導致我形象受損，著實令我十分受傷。

這一段放最後是因為我看不太懂王鈞大哥在寫什麼？不過過程我就再跟大家說明一下始末吧。
114/1/13 我因沒有資金繼續燒錢，向丘女士表達希望退出公司經營，我願意直接拋棄我的股份，但丘女士不同意，無奈只好透過律師發函予丘女士表示我的意願。
114/1/15 提醒丘女士，因未來無法再為產品把關，請詹醬公司未來不要再使用我的肖像。
114/1/21 丘女士表示，我應無條件把姓名肖像授權給詹醬公司無償使用，就算要改也需要時間。
114/1/23 我回函，我沒有簽過任何授權同意詹醬公司無償使用我的姓名肖像，詹醬公司經營不當讓我心灰意冷，再度表明願意無償拋棄出資額，但基於雙方情誼願意給丘女士適當時間更改包裝。
114/2/11 丘女士回覆，就是要繼續用我的姓名肖像。(合資與借款部分說明在聲明的第一點)
114/3/12 丘女士來函要求一個月內還她300萬。
114/4/1 我發函丘女士希望詹醬公司下架有我肖像姓名的商品。
114/4/9 丘女士來函表示下架的損失會對我求償。

王鈞大哥和丘女士都是業界非常資深的前輩，此事緣由只是因為我想退出一間虧損的合資公司，並且希望退出經營後，不要再繼續使用我的肖像姓名，沒想到因此引發軒然大波，佔據媒體資源實非我所願。

最後，對這段時間支持我、鼓勵我的大家致上最深的感謝，你們的留言讓我有重新前進的力量，謝謝你們，我會挺住，為你們繼續煮下去！

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