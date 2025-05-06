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派翠克撞臉BTS SUGA？　女星得不到本尊想出手：偶像崇拜的轉移

記者孟育民／台北報導

有「信義權志龍」稱號的派翠克日前還原GD〈TOO BAD〉MV，沒想到被本尊翻牌按讚，掀起廣大討論。如今再被女星何妤玟指撞臉防彈少年團（BTS）成員SUGA，「我一直看SUGA的同時，他在《Daechwita 大吹打》MV裡面的髮型一搭起來就是派翠克啊，有一陣子我還想說，我得不到SUGA，我可以得到派翠克嗎？」

▲▼派翠克被說撞臉BTS SUGA。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲派翠克被說撞臉BTS SUGA。（圖／翻攝自IG）

何妤玟在《小姐不熙娣》表示，最愛的韓團是BTS，瘋狂程度是全員的星座、生日都已背下來，而團員裡面最喜歡的正是SUGA。每當她看著SUGA的時候，腦袋竟都浮現派翠克的臉，「SUGA是唱饒舌，他真的很酷，皮膚白白靜靜、眼睛小小，直到我看了一個《Daechwita 大吹打》MV，他在裡面的髮型就是派翠克耶！有一陣子我還想說，我得不到SUGA，我可以得到派翠克嗎？」

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▲▼派翠克被說撞臉BTS SUGA。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼何妤玟愛上派翠克，因為派翠克跟偶像撞臉。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼派翠克被說撞臉BTS SUGA。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

何妤玟透露，看到派翠克的臉都會都有戀愛的感覺，甚至忍不住崇拜他，「這是對偶像崇拜的轉移，我那陣子一直看派翠克的IG，看到我覺得他很帥！」言論一出全場傻眼，吳姍儒表示：「好可怕！」派翠克也趕緊緩頰說：「我也愛SUGA，SUGA的粉絲不要討厭我！」

▲▼派翠克被說撞臉BTS SUGA。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲派翠克害怕解釋。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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派翠克, BTS, suga, 小姐不熙娣, 撞臉

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