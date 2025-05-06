白沙屯媽祖「180帥哥志工」路邊發餐點　身份曝光...竟是選秀歌手！

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手沈建豪加盟豪記唱片推出新專輯《我是你的天》，他日前一連三天去當白沙屯拱天宮媽祖進香志工，現場發放餐點，為香燈腳服務加油打氣，虔誠的沈建豪表示感恩媽祖的保佑，讓演藝事業終見曙光，因此自去年起參加雲林白沙屯志工協進會，期許自己每年都要來做志工奉獻，三天共送出約6萬份餐點，直呼為信眾服務很開心，感覺很有意義。

▲沈建豪日前在白沙屯拱天宮媽祖進香擔任志工。（圖／豪記提供）

沈建豪18歲時參加八大電視第二屆亞洲新人歌唱大賽闖20關脫穎而出，但星路不平，還一度憂鬱上身，還因為自卑婉拒活動邀約，抗拒站上舞台，後來花兩年的時間勇敢面對自己，以跑步、運動面對憂鬱，終於走出來，更因緣回高雄授課，由剛開始的20名學生，至今擁有桃李滿天下的好成績，但始終未曾放棄當歌手的志願，沈建豪表示在未加入豪記唱片前，長期都在教唱，演藝事業感覺像退到幕後半淡出，而今再次出發，用一種感恩的心情，決定再給自己一次機會，

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他如今加入台語唱片公司龍頭，又成為中視《綜藝一級棒》固定班底，慶幸自己何等幸運，新歌〈我是你的天〉更邀來同門師姐蕭玉芬對唱，沈建豪表示接到新歌感覺很新鮮，在家中練唱高達百遍以上，沒想到被製作人說唱得太完美，被要求不能太工整，表現出情緒沒關係，而以高難度的悠揚歌聲哼唱作為開場，在錄音室錄唱想到多年來星運載浮還一度哽咽。

▲沈建豪與師姐蕭玉芬合唱歌曲〈我是你的天〉。（圖／豪記提供）

蕭玉芬則表示新歌難度高，在家練唱很辛苦，錄音當天還感冒，談到和沈建豪的第二次合作，蕭玉芬說感覺很有緣，「我們都是高雄人，又都是《一級棒》節目的固定班底，在錄影現場他是開心果，熟識後我才驚覺原本十多年前我們倆曾在同一節目錄影，可見我們都很迷糊。」