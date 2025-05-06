ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

嵐宣布「2026年巡演後正式解散」！　曝下決心原因：討論了1年半

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男子天團「嵐」在2020年宣布暫停活動，成員們各自專注於個人事業，沒想到團體6日再次傳出新消息，竟是宣布將於明年巡迴演出後正式解散，嵐成員五人也透過聲明向粉絲傳達想法，坦言為了這件事討論了一年半。

▲▼嵐宣布「2026年巡演後正式解散」。（圖／翻攝自Instagram／arashi_5_official）

▲嵐將在明年巡演後解散。（圖／翻攝自Instagram／arashi_5_official）

嵐的聲明中提到，先前因受到新冠肺炎疫情的影響，在暫停活動前沒法好好在粉絲面前演出，「為了向一直支持我們的粉絲們親自表達感謝之意，我們五人再次聚首，將開始籌備預計在明年春天舉辦的巡迴演唱會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

嵐表示，他們雖然曾創立「株式會社嵐」，並一度探討與新團隊合作、嘗試新型態的可能性，但最後還是希望能與出道多年來一直相伴的許工作人員們一起完成這段旅程，「我們也決定，以這次巡演作為嵐活動的最終章。」

▲▼嵐宣布「2026年巡演後正式解散」。（圖／翻攝自Instagram／arashi_5_official）

▲嵐暫停團體活動四年半後，決定在2026年正式解散。。（圖／翻攝自Instagram／arashi_5_official）

嵐坦言大約從一年半前開始，五人便不時相聚討論「是否再次以嵐的身分活動」，然而，隨著環境的變化，五位成員的狀況也不再如過去那樣單純，「經過長時間不斷討論，我們得出的結論是，再次聚首舉辦嵐的演唱會，藉此完成因疫情而未能實現的『親自表達感謝』、『親自呈現表演』這兩個心願，並以此作為嵐五人活動的終點。我們無法接受再度復出後又再次暫停活動。」

目前嵐五人都在積極準備明年的巡迴演出，「不過現階段尚無法對外說明所有細節，一旦有任何確定消息，我們會第一時間用自己的話語親自向粉絲報告。」接下來也將會重新開放粉絲俱樂部的申請，以便讓更多人參與活動，「最後再次重申，我們五人會再次聚首，用滿滿的感謝之心，為支持我們至今的大家帶來更多值得期待的內容。」

分享給朋友：

追蹤我們：

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

推薦閱讀

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」　點名薔薔同歡

Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」　點名薔薔同歡

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

蔡阿嘎員工跳槽薔薔被抓包！「本人急自首」職位曝光　他發聲揭內幕

蔡阿嘎員工跳槽薔薔被抓包！「本人急自首」職位曝光　他發聲揭內幕

李多慧媽媽超正「素顏無P長相曝光」！　母女合體熱舞被讚：基因太強

李多慧媽媽超正「素顏無P長相曝光」！　母女合體熱舞被讚：基因太強

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」　點名薔薔同歡

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

蔡阿嘎員工跳槽薔薔被抓包！「本人急自首」職位曝光　他發聲揭內幕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂天特級副隊長「憂關注度下滑」　苦嘆：我要沒落了？
  2. 嵐宣布「2026年巡演後正式解散」！　曝下決心原因：討論了1年半
  3. YTR徐海莉懷孕半年胖16kg　曬自拍對比照：隨便吃就達到
  4. 表情都沒變！朱琦郁腹語術偷罵：主管穿得有夠醜　揭假面主播秘辛
  5. 無尊翻出學生舊照自稱「撞臉毛弟」　網狂虧：小心收律師函
  6. 孫生停工3個月「每晚惡夢驚醒」　陷低潮PO黑底文：找不回自己
  7. 「覺得被耗盡」曾想退休！宋芸樺美國遊學反轉念頭
  8. 李銘順自爆中年危機「老婆擔憂提醒」！　李銘忠拍片體力下滑狂吐
  9. 潘慧如「無痛存錢法」1年存6萬！　出門花錢有怪癖…3隻豬公用法曝光
  10. 蔡瑞雪首披排灣族服「勾身世回憶」　親吐思鄉情：從未踏上的地方

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366