嵐宣布「2026年巡演後正式解散」！　曝下決心原因：討論了1年半

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男子天團「嵐」在2020年宣布暫停活動，成員們各自專注於個人事業，沒想到團體6日再次傳出新消息，竟是宣布將於明年巡迴演出後正式解散，嵐成員五人也透過聲明向粉絲傳達想法，坦言為了這件事討論了一年半。

▲嵐將在明年巡演後解散。（圖／翻攝自Instagram／arashi_5_official）

嵐的聲明中提到，先前因受到新冠肺炎疫情的影響，在暫停活動前沒法好好在粉絲面前演出，「為了向一直支持我們的粉絲們親自表達感謝之意，我們五人再次聚首，將開始籌備預計在明年春天舉辦的巡迴演唱會。」

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嵐表示，他們雖然曾創立「株式會社嵐」，並一度探討與新團隊合作、嘗試新型態的可能性，但最後還是希望能與出道多年來一直相伴的許工作人員們一起完成這段旅程，「我們也決定，以這次巡演作為嵐活動的最終章。」

▲嵐暫停團體活動四年半後，決定在2026年正式解散。。（圖／翻攝自Instagram／arashi_5_official）

嵐坦言大約從一年半前開始，五人便不時相聚討論「是否再次以嵐的身分活動」，然而，隨著環境的變化，五位成員的狀況也不再如過去那樣單純，「經過長時間不斷討論，我們得出的結論是，再次聚首舉辦嵐的演唱會，藉此完成因疫情而未能實現的『親自表達感謝』、『親自呈現表演』這兩個心願，並以此作為嵐五人活動的終點。我們無法接受再度復出後又再次暫停活動。」

目前嵐五人都在積極準備明年的巡迴演出，「不過現階段尚無法對外說明所有細節，一旦有任何確定消息，我們會第一時間用自己的話語親自向粉絲報告。」接下來也將會重新開放粉絲俱樂部的申請，以便讓更多人參與活動，「最後再次重申，我們五人會再次聚首，用滿滿的感謝之心，為支持我們至今的大家帶來更多值得期待的內容。」