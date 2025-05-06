YTR徐海莉懷孕半年胖16kg　曬自拍對比照：隨便吃就達到

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber徐海莉去年11月宣布結婚，今年1月公開懷孕喜訊，日前更透露老公是經紀人丹尼爾。倒數生產的她，今（6）日在IG限動曬出兩張自拍照，透露自己在半年的時間內胖了16公斤，同時也幽默表示：「隨便吃就達到了。」

▲徐海莉今年1月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／hsu_hailey）

徐海莉以輕鬆的語氣表示：「沒什麼啦，只花半年就達成了16公斤而已啦，簡簡單單，隨便吃就達到了。」並笑稱整個過程「真的很容易。」緊接著，徐海莉回顧去年5月的一張自拍照，並表示當時的她沒修圖、沒修臉、也沒修瘦，體重大約只有50公斤出頭，與現在的狀態對照，形成明顯的對比。

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▲徐海莉自爆懷孕胖了16公斤。（圖／翻攝自Instagram／hsu_hailey）

除了分享懷孕的身材變化，徐海莉也不忘提到即將到來的母親節，呼籲大家對媽媽多點心意，「每個人包給媽媽的紅包都要加碼，每個母親都太偉大了。」事實上，徐海莉日前才拍片分享與老公拍孕婦寫真的過程，同時也公開對方的甄面目，正是她的經紀人丹尼爾，影片內容曝光後，立刻吸引大批網友留言表示「我就知道」、「早已猜到」、「終於公開」、「真的沒有想到」、「果然是丹尼爾。」掀起不小討論。

▲徐海莉分享懷孕前的自拍照。（圖／翻攝自Instagram／hsu_hailey）