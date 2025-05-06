蔡瑞雪首披排灣族服「勾身世回憶」　親吐思鄉情：從未踏上的地方

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡瑞雪有「北一女神」的封號，平時會透過社群記錄生活的她，今（6）日在IG分享自己換上排灣族傳統服飾的心情，以及勾起她西藏血統身世的回憶，貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲蔡瑞雪披上排灣族服。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



蔡瑞雪透露她來到屏東山林，在排灣族人的歌聲氛圍中，體驗到特別的文化洗禮。她形容，「腳下是溫熱的石板路，耳邊飄著族人古老的歌謠」，陽光就像祖靈的祝福落在她肩頭上。過程中，她不但學了部落舞蹈、聽了祖先故事，甚至還感受到圖騰、珠飾與繡紋背後沉默語言及民族靈魂。

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▲蔡瑞雪坦言未真正到過西藏。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

然而，在與原住民文化接觸的過程中，蔡瑞雪透露內心深處的另一段記憶被喚醒——她對於自己西藏血統的思念之情悄悄浮現。她透露，自己雖身為西藏人，卻從未親身踏上那片高原土地，只能透過媽媽的眼神、長輩的言語，一點一滴拼湊出西藏的模樣，「在心裡的某個角落，她一直安靜地存在著。」

▲蔡瑞雪有「北一女神」稱號。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

最後，蔡瑞雪寫下自己心中對故土的想念，「我坐在南方的森林裡，思念著北方的雪山。」她相信，那片遙遠的土地上有不滅的酥油燈、轉經筒的低語與風中飛揚的風馬旗，在替她代筆祈願，「原來，我的心裡一直有兩座山——一座是此刻守護著我的，一座是我靈魂的起點與歸處。」

【蔡瑞雪IG全文】

在屏東的山林裡，我披上排灣族的藍衣與花環

腳下是溫熱的石板路，耳邊飄著族人古老的歌謠

陽光從樹葉縫隙灑下來，暖暖的，像祖靈悄悄落在身上的祝福

我學著她們跳舞，也聽她們說祖先的故事

那些圖騰、珠飾與繡紋，像一種沉默的語言

在每一道線條裡，藏著一個民族的靈魂

而就在這樣的擁抱裡，我忽然想起了從未踏上的地方——西藏

我是西藏人，卻從未真正回到過西藏

我只能從母親的眼神、長輩的語言裡

一點一滴拼湊出那片高原的樣子

在心裡的某個角落，她一直安靜地存在著

我知道，她在遙遠的雲上，有不滅的酥油燈

有轉經筒的低語與雪山的沉默

還有無數風馬旗在風中飄揚，替我們代筆祈願

我坐在南方的森林裡，思念著北方的雪山，

想念那個我從未抵達，卻日日走過心裡一遍的地方

原來，我的心裡一直有兩座山——

一座是此刻守護著我的，一座是我靈魂的起點與歸處