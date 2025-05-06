玄彬「10年不老」真的不是靠天生？除了健身飲控「第3堅持」讓網歎：真的沒想到

▲玄彬出道十幾年顏值零變化，男神狀態凍齡到讓粉絲驚呼：時間在他臉上完全失效！（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

記者錢雅慧／綜合報導

韓流男神玄彬自從在2019年以《愛的迫降》紅遍全球，再次穩坐「國民男友／老公」的寶座後，不僅戲約一檔接一檔，更成為韓國影壇的『票房保證』。今年他主演的年度鉅作《哈爾濱》備受矚目，挑戰冷冽極地與高難度動作戲，展現出更沉穩、內斂的男性魅力。然而讓人震驚的不只戲路的轉變，而是玄彬出道10幾年來的外貌與狀態根本完全沒變！

粉絲瘋狂「考古」後得出結論：玄彬的臉根本「0變化」！無論是鏡頭特寫還是側拍花絮，歐巴依然維持緊緻無瑕的膚質與清晰俐落的輪廓線條，讓人忍不住想問：「這真的是40歲的臉嗎？」





▲40歲的玄彬，膚況依舊緊緻無瑕，完全看不出歲月痕跡！（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

從《愛的迫降》一路凍齡到《哈爾濱》

為什麼時間在歐巴的臉上整個失效？

不同於許多明星在鏡頭前歷經歲月變化，玄彬的膚況與精神狀態彷彿定格在最佳年華。從《愛的迫降》中飾演外表冷酷卻又暖到爆炸的利正赫，到《哈爾濱》化身革命志士，面對各式極端環境、長時間拍攝挑戰，依舊維持「無濾鏡都能出片」的狀態，別說時間的痕跡，連日常壓力或疲憊感都完全隱形。讓不少粉絲戲稱：「玄彬根本是活體防腐劑代言人！」、「說逆齡太客氣了，玄彬根本是不老體質」、「我平常也運動、吃得也健康，但完全沒有歐巴那樣的好狀態（哭）……」時間的「雙標」引爆全網熱議！

很多人以為玄彬的好狀態是天生的，但他本人早就強調過：「如果沒有自律，好狀態不可能維持得住。」無論是戲劇拍攝期或是空檔休息，歐巴都有三項堅持，一是每天運動、二是控制飲食。重量訓練、有氧運動、核心訓練是玄彬每天生活的一部分，他的飲食也以高蛋白、低糖為原則，再搭配高抗氧化食材如莓果、堅果，這些健康飲食習慣，也成為他逆齡的重要基礎！然而，這兩項也是現代上班族的生活趨勢，顯然歐巴的第三項堅持，就是和一般人拉開決定性差距的關鍵了！





▲自律才是王道！玄彬靠運動、飲食以及神級養膚習慣，與一般人拉開決定性差距！（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

想和玄彬一樣自律還不夠，歐巴堅持「科學養膚」關鍵武器曝光！

玄彬的第三堅持就是很多人都會選擇性忽略，或是做得不夠精確的「科學養膚」，也就是補充「精準營養」！尤其近年來，玄彬特別重視「從內在養出年輕狀態」，他私下倚賴的「養膚黑科技」就是他不只一次公開讚聲的保健飲品「醇耀妍3」。身為品牌全球代言人，玄彬除了出現在廣告畫面、特別來台參加站台記者會，更親口分享：「醇耀妍3已經是我日常的一部分了。」

相較於傳統外用保養品只能作用在肌膚表層，「醇耀妍3」採用「用喝的保養品」概念設計，透過內服方式讓高效成分進入體內、直送肌膚底層，有效由內而外強化膚況，讓肌膚不只是「看起來不錯」，而是實際上走向更健康、更穩定的狀態。





▲玄彬私藏逆齡黑科技！原來平日男神都靠「醇耀妍3」從內在養膚，打造穩定透亮膚質，實現真正的科學凍齡！（圖／翻攝自YouTube）

高效成分＋高吸收力，從現在開始幫自己打造「玄彬級膚況」！

「醇耀妍3」由麗彤生醫專為亞洲人體質研發，特別主打兩大核心成分——白藜蘆醇與白皮杉醇，它們被譽為是「抗老黃金搭檔」，可以有效對抗自由基、延緩老化、促進膠原蛋白生成。

「醇耀妍3」嚴選的白藜蘆醇來自天然植物萃取，擁有卓越的抗氧化能力，能減少肌膚因環境、壓力或紫外線而產生的自由基傷害，進一步強化肌膚屏障，維持膚色均勻與彈性。白皮杉醇則具備更高階的抗氧化與抗發炎能力，不只幫助淡化細紋，還能提高肌膚保水力與防禦力，讓膚況穩定透亮。

除了抗老雙星，「醇耀妍3」還添加了多種助攻膚質穩定的明星成分，包括強化肌膚保濕屏障的日本玄米神經醯胺，以及組成抗氧化陣容的石榴多酚、皇家野櫻莓、沙棘籽萃取與紅石榴精華等，每天只要簡單喝一包，就能從多角度預防肌膚暗沉、鬆弛、乾荒，全方位從底層修護肌膚老化問題。

你的「自律」不是沒有用，而是少了「科學養膚」這個超強助力！羨慕玄彬不如跟著他體驗「由內而外」保養的威力，從今天開始一天一包「醇耀妍3」幫保養加足馬力！

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