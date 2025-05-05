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百想／《善宰》CP合體！邊佑錫、金惠奫同台奪人氣獎感動吐真心

記者劉宛欣／綜合報導

第61屆百想藝術大賞於5日晚間在首爾江南盛大舉行，去（2024）年靠著《背著善宰跑》登上人氣巔峰的演員邊佑錫和金惠奫，作品已經結束一年多，兩人的人氣仍絲毫不減。

▲邊佑錫和金惠奫雙雙獲得人氣獎。（圖／翻攝自백상예술대상YT）

▲邊佑錫和金惠奫雙雙獲得人氣獎。（圖／翻攝自백상예술대상YT）

邊佑錫在得獎感言中表示：「感謝在每天忙碌的生活中仍願意抽出時間，給予我愛與支持的粉絲們。如果沒有大家的愛，我想我無法站在這個位置上。」還補充說：「我在拍攝電視劇時聽過讓我印象深刻的一句話，就是『你帶給我慰藉』。我會盡全力成為一位能帶來慰藉的演員，感謝愛我的粉絲。另外，今天也是我們公司代表的生日，祝您生日快樂。」

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▲邊佑錫和金惠奫雙雙獲得人氣獎。（圖／翻攝自백상예술대상YT）

▲邊佑錫。（圖／翻攝自백상예술대상YT）

金惠奫則說：「這個獎（盃）真的很重，就像是我們粉絲的愛那麼沉甸甸。我真心感謝大家，一直默默地愛著我、用同樣的心情應援我，希望我們能長長久久地見面。我會努力成為一位和這個獎的重量一樣，對得起大家的愛的演員。」《背著善宰跑》CP時隔多時合體，這次典禮也被安排坐在一起，引起熱烈討論。

▲邊佑錫和金惠奫雙雙獲得人氣獎。（圖／翻攝自백상예술대상YT）

▲金惠奫。（圖／翻攝自백상예술대상YT）

值得一提的是，此次百想人氣獎投票過程曾因票數過多而引發舞弊爭議，主辦單位表示，對於利用外掛程式或重複創建的信箱來進行投票的作弊行為，已透過系統加強限制。

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